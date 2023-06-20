Из-за ДТП с учебным автомобилем в Тольятти возбудили уголовное дело

Тольяттинские полицейские задержали водителя, участвовавшего в смертельном ДТП на ул. Воскресенской. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 19 июня, в 20:57, в районе дома № 1 по ул. Воскресенской столкнулись Lada Vesta и учебная Lada Granta, в которой были 22-летний инструктор и его 26-летняя ученица. После удара обе машины врезались в световые опоры. В результате девушка в Lada Granta погибла. Кроме того, пострадали автоинструктор и пассажир Lada Vesta, последнего госпитализировали.

Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия. Позже правоохранители его задержали и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть").

Мужчина признал вину и согласился сотрудничать со следствием. По предварительной информации, в момент аварии он и его пассажиры были пьяны.