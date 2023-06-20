Сэкономили бюджет: в Самаре определили подрядчиков для содержания дорог

В столице 63 региона выгодно завершилась процедура определения подрядчиков по содержанию дорог. Чиновники смогли сэкономить бюджетные средства и не переплатить.
Всего на аукционе было три лота. Первый — работы по содержанию автодорог и пешеходных зон на территории Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов Самары. Департамент городского хозяйства и экологии определил сумму контракта более чем в 757 млн рублей. Этот лот по начальной цене забрало муниципальное предприятие "Благоустройство". Заявка на участие была подана одна.
Второй лот — выполнение работ по обеспечению эксплуатационного состояния автодорог, пешеходных зон и элементов их обустройства на территории Самарского внутригородского района — "стоил" немного более 91 млн рублей. Здесь также была одна заявка на участие. Лот, как и ранее в этом районе, забрала компания "ЭкоМед".
Интересный сюрприз ждал в Кировском районе. Именно здесь были наиболее заметные конфликты, связанные с содержанием дорог.
До начала 2023 г. подрядчиком в районе было ООО "Кедр-1". Компания попала под уголовное дело из-за плохой уборки снега и махинаций с деньгами. По версии следствия, "Кедр-1", а также компания ПСК, предоставляли администрации города фиктивные отчеты о проделанной работе.
С 1 января 2023 г. работами по содержанию дорог в Кировском районе занималось уже московское ООО "Конор". Его гендиректором является Сергей Палаткин. Но и этот подрядчик не смог справиться с работами без нареканий. Соцсети пестрели жалобами недовольных жителей, а по итогам официальных проверок выяснилось, что процент нарушений при содержании дорог зимой — 20%.
Цена контракта на второе полугодие 2023-го в Кировском районе составила около 200 млн рублей. Контракт снова попытался забрать "Конор". Но по данным источников, на этот раз вице-мэр Самары Владимир Василенко и глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин смогли обеспечить конкуренцию. В результате участники начали играть на понижение цены контракта.
На официальном сайте госзакупок не указано, кто стал победителем. Но источники в администрации города рассказали, что лот не достался "Конору" — его забрал "ЭкоМед". Падение цены контракта на торгах составило 25,5%. Таким образом, работы будут выполнены за 149,1 млн рублей. Выгодно сэкономить казне чиновники смогли около 50 млн рублей.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!