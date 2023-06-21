Самарские единороссы отправили гуманитарную помощь в Белгородскую область

Во вторник, 20 июня, в Белгородскую область отправился гуманитарный груз, собрать который помогли жители региона, представители бизнеса и депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе.

В составе гуманитарной помощи - продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости, средства личной гигиены. Депутаты приняли решение о сборе средств на недавнем собрании фракции, и спустя несколько дней все, что может понадобиться беженцам, было подготовлено к отправке.



Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин подчеркнул: "Жители Самарской области вместе с другими регионами в едином порыве решили оказать посильную помощь Белгородской области. Члены фракции "Единая Россия" собрали очередной гуманитарный груз, наша работа носит системный характер и ведется под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Сегодня мы внесли очередную лепту в ту огромную деятельность, которая проводится в Самарской области в сфере помощи участникам СВО и жителям пострадавших от обстрелов ВСУ регионов".

Груз получат жители Белгородской области, живущие на приграничных с Украиной территориях, многие из них сейчас размещены в пунктах временного пребывания.

"Первый груз ушел в марте прошлого года, сегодня мы отправляем новую партию. Мы будем продолжать эту работу, потому что мы живем по принципу "своих не бросаем", там наши люди, мы им помогаем и будем помогать", - рассказал председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике областного парламента Виктор Кузнецов.

Загруженные машины с гуманитарным грузом отправились в Белгородскую область, в пункты назначения.

Заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков отметил: "Уверен, что депутаты всех уровней и жители области активно продолжат это благородное дело. Необходимо и впредь коллективными усилиями поддерживать регионы нашей страны, которые оказались в столь сложной ситуации".