Самарские единороссы отправили гуманитарную помощь в Белгородскую область

Во вторник, 20 июня, в Белгородскую область отправился гуманитарный груз, собрать который помогли жители региона, представители бизнеса и депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе.
В составе гуманитарной помощи - продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости, средства личной гигиены. Депутаты приняли решение о сборе средств на недавнем собрании фракции, и спустя несколько дней все, что может понадобиться беженцам, было подготовлено к отправке.
Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин подчеркнул: "Жители Самарской области вместе с другими регионами в едином порыве решили оказать посильную помощь Белгородской области. Члены фракции "Единая Россия" собрали очередной гуманитарный груз, наша работа носит системный характер и ведется под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Сегодня мы внесли очередную лепту в ту огромную деятельность, которая проводится в Самарской области в сфере помощи участникам СВО и жителям пострадавших от обстрелов ВСУ регионов".
Груз получат жители Белгородской области, живущие на приграничных с Украиной территориях, многие из них сейчас размещены в пунктах временного пребывания.
"Первый груз ушел в марте прошлого года, сегодня мы отправляем новую партию. Мы будем продолжать эту работу, потому что мы живем по принципу "своих не бросаем", там наши люди, мы им помогаем и будем помогать", - рассказал председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике областного парламента Виктор Кузнецов.
Загруженные машины с гуманитарным грузом отправились в Белгородскую область, в пункты назначения.
Заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков отметил: "Уверен, что депутаты всех уровней и жители области активно продолжат это благородное дело. Необходимо и впредь коллективными усилиями поддерживать регионы нашей страны, которые оказались в столь сложной ситуации".
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.