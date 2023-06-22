Ушел из жизни бывший худрук балетной труппы САТОБ Кирилл Шморгонер

В среду, 21 июня, ушел из жизни заслуженный артист РСФСР, лауреат международных конкурсов балетмейстеров, лауреат премии Мориса Бежара Кирилл Шморгонер.
В 2008-2017 гг. Кирилл Шморгонер был художественным руководителем балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета. За эти годы он постановил балеты "Жизель" А.Адана, "Дон Кихот" Л.Минкуса, "Ромео и Джульетта" С.Прокофьева, "Щелкунчик" П.Чайковского, "Дама Пик" А.Чайковского, "Тщетная предосторожность" П.Гертеля, "Танго… Танго… Танго…" на музыку А.Пьяццоллы, "Серенада" на музыку П.Чайковского, Grand pas из балета "Пахита" Л.Минкуса.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.