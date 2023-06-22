Ушел из жизни бывший худрук балетной труппы САТОБ Кирилл Шморгонер

В среду, 21 июня, ушел из жизни заслуженный артист РСФСР, лауреат международных конкурсов балетмейстеров, лауреат премии Мориса Бежара Кирилл Шморгонер.

В 2008-2017 гг. Кирилл Шморгонер был художественным руководителем балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета. За эти годы он постановил балеты "Жизель" А.Адана, "Дон Кихот" Л.Минкуса, "Ромео и Джульетта" С.Прокофьева, "Щелкунчик" П.Чайковского, "Дама Пик" А.Чайковского, "Тщетная предосторожность" П.Гертеля, "Танго… Танго… Танго…" на музыку А.Пьяццоллы, "Серенада" на музыку П.Чайковского, Grand pas из балета "Пахита" Л.Минкуса.