Предприниматели Самары узнают о тонкостях проведения проблемного интервью с клиентами

22 июня Региональный центр инноваций StartupSamara проведет практический онлайн-интенсив "Customer Discovery — начало успешного стартапа". Эксперт встречи, бизнес-трекер, консультант по развитию бизнеса, Дмитрий Морозов расскажет, как начинающие предприниматели могут избежать ошибок при запуске проекта, добавив в свои процессы постоянный сбор обратной связи от конечного потребителя.

Согласно данным аналитического отчета о стартапах Startup Genome Report, 9 из 10 стартапов погибают в первый год своей жизни. Если проект на старте сумел привлечь денежные средства, например, от частного инвестора, то показатели чуть лучше — около 7,5 компаний из 10 обречены на провал.

Исследования Стива Бланка, серийного предпринимателя, преподавателя Стэнфордского университета, показали, что стартап не может руководствоваться методами классического проектного подхода, основанного на последовательных исследованиях, планировании, проектировании, разработке, тестировании, продвижении и продаже продукта. Успешный старт инновационной компании базируется на максимально быстрых и недорогих шагах:

поиск клиентов и ценности компании;

проверка готовности клиентов платить за найденную и предложенную компанией ценность.

В процессе интенсива 22 июня участники смогут понять, как найти своего клиента и создать для него ценность, которая является ключом к построению успешного бизнеса, а также научатся проводить проблемные интервью и узнают, как взаимодействовать с клиентами на каждом из этапов развития бизнеса. Самые активные участники получат возможность в прямом эфире разобрать свой кейс по работе с клиентами.

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих и уверенного роста опытных представителей бизнеса. Участие в интенсиве "Customer Discovery — начало успешного стартапа" бесплатное, обязательна регистрация по ссылке.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara, по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.