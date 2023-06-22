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Законотворчество Власть и политика

В молодежном парламенте Самарской области обсудили проект закона об экологическом образовании и просвещении

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 июня, общественный молодежный парламент при Самарской губернской думе провел очередное заседание, в котором приняли участие председатель областной думы Геннадий Котельников, первый заместитель председателя Марина Антимонова, председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Елена Крылова, председатель комитета по образованию и науке Светлана Ильина, депутаты Екатерина Луценко и Роман Балтер.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Прредседатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подчеркнул, что депутатский корпус высоко оценивает результаты своих молодых коллег, их деятельность способствует развитию молодежной политики в регионе.

"Молодежный парламент и впредь должен принимать участие во всех крупных молодежных акциях в регионе, а также самому быть их инициатором. Ваша задача также - активное противодействие распространению недостоверной и откровенно лживой информации по проблемным вопросам дня. И главная задача - это воспитание патриотов Родины", - считает спикер губернской думы.

Как подчеркнул председатель общественного молодежного парламента Даниил Сиднев, впервые за много лет молодежный парламент начал реализовывать свое право законодательной инициативы, которое парламент получил еще в 2011 году.

"В составе нашего парламента много представителей работающей молодежи, это позволяет уделять внимание различным сферам жизни. И сегодня мы рассматриваем проект закона "О внесении изменений в статью 9 Закона Самарской области "Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Самарской области", - рассказал Даниил Сиднев.

Законопроект вносит ряд поправок, которые закрепляют и четко определяют процесс экологического образования, уточняют формы взаимодействия с молодежью, а именно - предусматривают создание детских и молодежных экологических организаций, школьных лесничеств, станций юных натуралистов, студенческих экологических клубов и иных общественных объединений.

Реализация этого законопроекта позволит вовлекать в эколого-просветительскую деятельность учебные заведения Самарской области, популяризировать у молодежи ответственное отношение к природе, стимулировать к получению знаний и практических навыков по охране окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности.

Также в ходе заседания члены молодежного парламента рассмотрели вопросы об изменениях в составах общественных комиссий и утвердили план работы на второе полугодие 2023 года.

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