Завершился прием заявок на участие в IV всероссийском открытом парафестивале "Театр — территория равных возможностей"

15 июня завершился прием заявок на участие в IV всероссийском парафестивале "Театр — территория равных возможностей". Парафестиваль проводится при поддержке правительства Самарской области при участии Самарского государственного института культуры.
На участие в фестивале было подано 58 заявок. Больше, чем в прошлом году, подано заявок от Самарской области — 19. Вновь заявили о готовности приехать на Самарскую землю коллективы из Северной Осетии, Иркутска, Сыктывкара, городов Урала, Уфы. Расширилась география коллективов Поволжского региона, по несколько заявок прислали театры Москвы и главного города Татарстана — Казани. Заявлен к участию спектакль от театра при ГБУ "Центр Социальной интеграции Дианы Гурцкой".
Представлены разножанровые спектакли детских и взрослых коллективов. Спектакли удивительной эстетики и художественного наполнения представили "особые" артисты самых разных возрастов. Инклюзивные коллективы-участники фестиваля носят самые "теплые" названия — "Маленький принц", "Пространство любви", "Надежда", "Теплые Артисты" и другие.
Экспертный совет представлен известными театральными деятелями России, режиссерами и актерами, занимающимися театральной педагогикой, прежде всего — инклюзивной. Возглавляет совет Андрей Афонин, художественный руководитель и режиссер интегрированной театральной студии "Круг II", участник множества международных научно-практических конференций по вопросам искусства и социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, автор образовательной программы "Коррекция нарушений социокультурного взаимодействия" кафедры психологической реабилитации МГППУ.
Спектакли лауреатов в оффлайн- и онлайн-форматах будут показаны зрителю в фестивальные дни — с 20 по 22 августа на сценических площадках Самарского театра юного зрителя "СамАрт" и молодежного концертно-театрального комплекса "Дирижабль".
До 1 июля экспертный совет определит 15 театров — лауреатов, спектакли которых будут показаны для зрителей.
Список будет размещен на официальном сайте Самарского государственного института культуры в разделе "Творчество".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.