Завершился прием заявок на участие в IV всероссийском открытом парафестивале "Театр — территория равных возможностей"

15 июня завершился прием заявок на участие в IV всероссийском парафестивале "Театр — территория равных возможностей". Парафестиваль проводится при поддержке правительства Самарской области при участии Самарского государственного института культуры.

На участие в фестивале было подано 58 заявок. Больше, чем в прошлом году, подано заявок от Самарской области — 19. Вновь заявили о готовности приехать на Самарскую землю коллективы из Северной Осетии, Иркутска, Сыктывкара, городов Урала, Уфы. Расширилась география коллективов Поволжского региона, по несколько заявок прислали театры Москвы и главного города Татарстана — Казани. Заявлен к участию спектакль от театра при ГБУ "Центр Социальной интеграции Дианы Гурцкой".

Представлены разножанровые спектакли детских и взрослых коллективов. Спектакли удивительной эстетики и художественного наполнения представили "особые" артисты самых разных возрастов. Инклюзивные коллективы-участники фестиваля носят самые "теплые" названия — "Маленький принц", "Пространство любви", "Надежда", "Теплые Артисты" и другие.

Экспертный совет представлен известными театральными деятелями России, режиссерами и актерами, занимающимися театральной педагогикой, прежде всего — инклюзивной. Возглавляет совет Андрей Афонин, художественный руководитель и режиссер интегрированной театральной студии "Круг II", участник множества международных научно-практических конференций по вопросам искусства и социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, автор образовательной программы "Коррекция нарушений социокультурного взаимодействия" кафедры психологической реабилитации МГППУ.

Спектакли лауреатов в оффлайн- и онлайн-форматах будут показаны зрителю в фестивальные дни — с 20 по 22 августа на сценических площадках Самарского театра юного зрителя "СамАрт" и молодежного концертно-театрального комплекса "Дирижабль".

До 1 июля экспертный совет определит 15 театров — лауреатов, спектакли которых будут показаны для зрителей.

Список будет размещен на официальном сайте Самарского государственного института культуры в разделе "Творчество".