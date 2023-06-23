ФНС не смогла доказать фиктивность сделок в "Гиппократе"

Фармацевтическое предприятие ООО "Гиппократ", подконтрольное самарскому бизнесмену Дмитрию Островскому, отбилось от денежных претензий налоговиков и выиграло суд у Росалкогольрегулирования о выдаче лицензии на производство этилового спирта.

Напомним, что компания оспаривала решение межрайонной ИФНС о доначислении более чем 60 млн руб. платежей. В версии налоговиков, "Гиппократ" создал формальный документооборот "с ООО "Терминал-С" с целью завышения первоначальной стоимости оборудования и получения налоговой экономии в виде сумм начисленной амортизации". Речь идет о технике для переработки барды.

ФНС усмотрела в поставщике признаки фирмы-однодневки. По показаниям его гендиректора, он согласился на формальное руководство за вознаграждение. В ООО "Терминал-С" налоговики не обнаружили ни сотрудников, ни имущества, ни саму организацию по адресу. Кроме того, в компании не зафиксировано списание средств за приобретенное оборудование и его монтаж.

Не нашли фискалы подтверждения финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО "Гиппократ" и ООО "Зерновые культуры", но заметили их аффилированность. "Зерновые культуры" поставляло зерно и гидроксид натрия для производства модификатора для строительных смесей.

Однако доводы "Гиппократа" о реальности сделок перевесили и склонили суд в свою пользу, отменив решение ИФНС о налоговом правонарушении. Вместе с тем за сокрытие налогов в том же периоде было возбуждено уголовное дело, подозреваемым проходил гендиректор ООО "Гиппократ". В деле фигурировала сумма ущерба в 102 млн рублей. Весной СУ СК РФ по Самарской области сообщило, что руководство "Гиппократа" возместило ущерб в бюджет государства.

Параллельно компания вновь запустила процедуру получения лицензии на производство этилового спирта. Предыдущее разрешение прекратило свое действие в конце 2020 г. ввиду изменения законодательства. Теперь для производства лекарственных препаратов необходимо получать лицензию не только от Министерства промышленности и торговли РФ, но и от Росалкогольрегулирования. Последнее отказывало в выдаче разрешения. Основная причина - арест оборудования в рамках административного дела. "Гиппократ" добился выдачи лицензии через суд.