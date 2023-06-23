16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФНС не смогла доказать фиктивность сделок в "Гиппократе" ЗОЖ-продукты занимают на столах россиян все больше места ПроШкола и правительство Самарской области подписали концессионное соглашение о строительстве IT-кампуса Прокуратура возвращает земли, захваченные в районе KIN.UP При помощи бережливых технологий тольяттинская компания увеличила производительность на 31% и больше

Государство и Бизнес Экономическая политика

ФНС не смогла доказать фиктивность сделок в "Гиппократе"

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Фармацевтическое предприятие ООО "Гиппократ", подконтрольное самарскому бизнесмену Дмитрию Островскому, отбилось от денежных претензий налоговиков и выиграло суд у Росалкогольрегулирования о выдаче лицензии на производство этилового спирта.

Фото: скриншот с видео

Напомним, что компания оспаривала решение межрайонной ИФНС о доначислении более чем 60 млн руб. платежей. В версии налоговиков, "Гиппократ" создал формальный документооборот "с ООО "Терминал-С" с целью завышения первоначальной стоимости оборудования и получения налоговой экономии в виде сумм начисленной амортизации". Речь идет о технике для переработки барды.

ФНС усмотрела в поставщике признаки фирмы-однодневки. По показаниям его гендиректора, он согласился на формальное руководство за вознаграждение. В ООО "Терминал-С" налоговики не обнаружили ни сотрудников, ни имущества, ни саму организацию по адресу. Кроме того, в компании не зафиксировано списание средств за приобретенное оборудование и его монтаж.

Не нашли фискалы подтверждения финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО "Гиппократ" и ООО "Зерновые культуры", но заметили их аффилированность. "Зерновые культуры" поставляло зерно и гидроксид натрия для производства модификатора для строительных смесей.

Однако доводы "Гиппократа" о реальности сделок перевесили и склонили суд в свою пользу, отменив решение ИФНС о налоговом правонарушении. Вместе с тем за сокрытие налогов в том же периоде было возбуждено уголовное дело, подозреваемым проходил гендиректор ООО "Гиппократ". В деле фигурировала сумма ущерба в 102 млн рублей. Весной СУ СК РФ по Самарской области сообщило, что руководство "Гиппократа" возместило ущерб в бюджет государства.

Параллельно компания вновь запустила процедуру получения лицензии на производство этилового спирта. Предыдущее разрешение прекратило свое действие в конце 2020 г. ввиду изменения законодательства. Теперь для производства лекарственных препаратов необходимо получать лицензию не только от Министерства промышленности и торговли РФ, но и от Росалкогольрегулирования. Последнее отказывало в выдаче разрешения. Основная причина - арест оборудования в рамках административного дела. "Гиппократ" добился выдачи лицензии через суд.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "Гипократ" основано в Самаре в 1999 году. Уставный капитал - 10 млн рублей. Основное производство находится в Ульяновской области. Руководит предприятием Антон Гусев, который весной 2019 г. получил условный срок за покушение на мошенничество с налогами, совершенное в 2013 году. Выручка "Гиппократа" в 2022 г. составила 1,19 млрд руб., чистый убыток - 137,42 млн рублей. Как сообщается в  ИАС Seldon.Basis, это обусловлено менее выгодными условиями по кредитам. Владельцем компании выступает Татьяна Рогожина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2