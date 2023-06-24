Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем молодежи

В субботу, 24 июня, с Днем молодежи жителей Приволжского федерального округа поздравил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

"Друзья! Сегодня мы отмечаем замечательный, веселый, яркий праздник - День молодежи. У нас в ПФО живут и работают активные, целеустремленные, успешные молодые люди. Одно из подтверждений этому - наши общественные проекты", - отметил в поздравлении Игорь Комаров.

"Мы гордимся поколением молодежи, которое участвует в общественной жизни, показывает высокие результаты в учёбе, научной и творческой деятельности, успешно занимается бизнесом, одерживает убедительные победы на самых престижных соревнованиях и конкурсах", - подчеркнул полпред президента в ПФО.

"В этот праздничный день желаю вам прекрасного летнего настроения, мечтайте, покоряйте новые вершины, ставьте высокие цели и добивайтесь их! Удачи на жизненном пути!", - пожелал молодым Игорь Комаров.