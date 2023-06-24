Геннадий Котельников: "Призываю вас проявить стойкость, мужество, мудрость, единство и сплоченность"

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников обратился к жителям региона в связи с сегодняшними событиями в стране.

"Уважаемые жители Самарской области! Веками русская земля и русский народ славились своим единством, которое во все времена являлось залогом всех наших успехов. Отсутствие единства, наоборот, всегда влекло за собой неуспех, поражение. Так было и в 1612, и в 1917 годах, есть и другие примеры в тысячелетней истории Руси", - напомнил Геннадий Котельников.

Он подчеркнул, что и сегодня единство нашего многонационального народа и армии, как его верной защитницы, находятся под угрозой.

"Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отметил президент страны Владимир Владимирович Путин. А последние события стали, предательством и, по сути, ударом в спину нашей стране и нашему народу", - заявил Геннадий Котельников.

Спикер губернской думы отметил - глава государства решительно дал понять, что будет сделано все защиты нашей страны и безопасности граждан.

"Сегодня ни один из нас не может и не должен оставаться в стороне. Всем надо сплотиться вокруг нашего президента и преодолеть выпавшие нам испытания", - считает Геннадий Котельников.

"Призываю всех вас, дорогие земляки, проявить стойкость, мужество, мудрость, единство и сплоченность. Наше дело правое, за нами - правда!" - говорится в обращении председателя Самарской губернской думы.