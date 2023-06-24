Геннадий Котельников: "Призываю вас проявить стойкость, мужество, мудрость, единство и сплоченность"

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников обратился к жителям региона в связи с сегодняшними событиями в стране.
"Уважаемые жители Самарской области! Веками русская земля и русский народ славились своим единством, которое во все времена являлось залогом всех наших успехов. Отсутствие единства, наоборот, всегда влекло за собой неуспех, поражение. Так было и в 1612, и в 1917 годах, есть и другие примеры в тысячелетней истории Руси", - напомнил Геннадий Котельников.
Он подчеркнул, что и сегодня единство нашего многонационального народа и армии, как его верной защитницы, находятся под угрозой.
"Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отметил президент страны Владимир Владимирович Путин. А последние события стали, предательством и, по сути, ударом в спину нашей стране и нашему народу", - заявил Геннадий Котельников.
Спикер губернской думы отметил - глава государства решительно дал понять, что будет сделано все защиты нашей страны и безопасности граждан.
"Сегодня ни один из нас не может и не должен оставаться в стороне. Всем надо сплотиться вокруг нашего президента и преодолеть выпавшие нам испытания", - считает Геннадий Котельников.
"Призываю всех вас, дорогие земляки, проявить стойкость, мужество, мудрость, единство и сплоченность. Наше дело правое, за нами - правда!" - говорится в обращении председателя Самарской губернской думы.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.