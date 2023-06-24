Самара стала точкой объединения всех передовых умов российской медицины

В Самаре 23 июня по инициативе председателя Самарской губернской думы, академика РАН Геннадия Котельникова состоялось совместное заседание Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России" и Бюро медицинских наук РАН.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вице-президент Российской академии наук Михаил Пирадов, академик-секретарь Бюро отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов, председатель Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений" Петр Глыбочко.

В этом году Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России" исполнилось 15 лет. Объединение было создано в 2008 году по инициативе Вячеслава Володина, в то время заместителя председателя Государственной Думы и Татьяны Голиковой, в то время - министра здравоохранения и социального развития России. Первым председателем Ассоциации был избран Геннадий Котельников.

Совет объединил ректоров всех медицинских и фармацевтических вузов страны, все лучшие умы российской медицины. Его создание стало серьезным шагом, который поднял высшее медицинское образование на более качественный уровень.

"Наш Совет в сотрудничестве с министерством здравоохранения добился решения многих серьезных вопросов. Одна из ключевых позиций - мы отстояли ведомственную принадлежность медицинских вузов. В числе ярких примеров работы Совета - разработка нового поколения государственных образовательных стандартов высшего образования, создание концепции непрерывного профессионального медицинского и фармацевтического образования и другие. Совместно с министерством здравоохранения России нам удалось добиться внесения в Закон "Об основах охраны здоровья граждан" положения, согласно которому вузовские кафедры и их клинические базы должны быть единым целым, а преподаватель медицинского вуза не может не быть практикующим врачом. Это стало огромным достижением, которое подняло уровень медицинского образования и помогло выдержать баланс в формуле "Учить, лечить и заниматься наукой", - отметил в своем выступлении Геннадий Котельников.

Нынешний председатель Ассоциации Петр Глыбочко подчеркнул, что основы конструктивной работы Совета были заложены именно Геннадием Котельниковым. "Почему мы выбрали Самару? Потому что у истоков создания Ассоциации стоял Геннадий Петрович Котельников, тогда ректор Самарского государственного медицинского университета. Нашей Ассоциации исполнилось 15 лет. Мы работаем, движемся вперед, решаем очень многие вопросы совместно с Министерством здравоохранения России - темы непрерывного медицинского образования, профессиональной подготовки, переподготовки, воспитательной работы со студентами, и наши университеты движутся вперед. Сейчас перед медицинскими вузами стоят задачи не только развивать здравоохранение и образование, но и готовить врачей-исследователей, заниматься разработками новых лекарственных препаратов, биопродуктов, медицинских изделий. И уверен, мы со всеми задачами справимся", - сказал Петр Глыбочко.

Академик-секретарь Бюро отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов подчеркнул, что сегодняшняя законодательная база российского здравоохранения разрабатывалась на самарской земле.

"Здесь разрабатывался закон "О медицинском страховании в РФ", и другие. И делалось это не случайно: в Самарской области есть профессиональные наработки и грамотные руководители", - подчеркнул Владимир Стародубов.

В регионе медики и ученые имеют весомую поддержку со стороны органов власти. Самарская губернская дума, губернатор и правительство региона делают все необходимое для развития областного законодательства в этой сфере. В регионе приняты и действуют ряд базовых областных законов в сфере здравоохранения, законодательно закреплены меры социальной поддержки медиков, в том числе молодых специалистов и тех, кто приехал работать в сельскую местность. Есть льготы по ипотечному кредитованию, труд медиков поощряется высокими региональными и федеральными наградами.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и участники совместного заседания Ассоциации "Совет медицинских и фармацевтических вузов России" и Бюро медицинских наук РАН также побывали в специализированном консультативно-диагностическом центре, где оказывают медицинскую помощь населению, ведется консультативный прием узких специалистов. Участникам мероприятия показали также и научно-практический центр дистанционной медицины, где за 2023 год выполнено уже 5568 телемедицинских консультаций. Центр является площадкой для апробации разработок СамГМУ по телемедицинским носимым устройствам.

Ректор СамГМУ Александр Колсанов показал клинику факультетской хирургии, госпитальной хирургии, отделения гематологии и химиотерапии, где в том числе проводятся аутотрансплантации костного мозга. Ежегодно выполняются не менее 36 аутологичных трансплантаций костного мозга. В 2023 году планируется запуск изолированного блока чистых помещений для проведения аллогенных трансплантаций костного мозга.

"Самарский государственный медицинский университет развивается очень активно - мы видим сегодня не только блок учреждений, выполняющих образовательные функции. Здесь широко представлены и научные разработки. СамГМУ нашел свою нишу, в том числе, в разработке медицинских изделий. Набрал достаточное количество компетенций в инженерной школе, в программировании. На базе университета представлены и производственные мощности, в которых используются аддитивные технологии для изготовления имплантируемых медицинских изделий, в частности, для замены сустава, замещения костной ткани. Что очень важно, эта продукция - высокого качества изготовления, полностью отечественная, которая используется в помощи раненым в СВО. Это создает им дополнительные возможности для возвращения к нормальной жизни. Ну и сегодня активная разработка научного производства фактически реализуется в части, касаемой реабилитационного оборудования. Мы видим, что блок проектов, которые разрабатывает университет, достаточно широк. И такое активное развитие мы, конечно же, поддерживаем и приветствуем", - подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко.