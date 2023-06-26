"РКС-Самара" предлагает владельцам коммерческих помещений привести договоры водопользования в соответствие с реальностью

"РКС-Самара" обратилось ко всем собственникам нежилых, коммерческих помещений с предложением проверить договоры на водопотребление и водоотведение и при выявлении несоответствия с реальностью срочно обратиться за переоформлением. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, отмечая, что лишь такой шаг может смягчить наказание за нарушение правил пользования услугами ЖКХ.

По действующему законодательству все абоненты, потребляющие холодную воду и пользующиеся услугами водоотведения, должны установить приборы учета. Приборы учета решают все проблемы: абонент платит только за те услуги, которые он реально потребил. Те, кто до сих пор этого не сделал, оплачивают по нормативу за проживающих (если никто не проживает, то — за каждого собственника), с учетом повышающего коэффициента. Это существенно увеличивает сумму платежа.

"Но в некоторых ситуациях даже такие суммы бывают выгодны владельцам помещений, — говорится в сообщении пресс-службы. — Например, если когда-то жилое помещение сейчас используется как коммерческое. Договор оформлен на одного проживающего, а на самом деле водой и канализацией пользуется огромное количество потребителей: владелец таким образом получает коммерческую выгоду, обманывая ресурсную компанию. Это касается салонов красоты, гостевых домов, парикмахерских, досуговых клубов и т. п. В случае изменения профиля помещения владелец обязан привести договор водопотребления и водоотведения в соответствии с реальной ситуацией, предоставить контролерам ресурсной компании возможность провести обследование, установить приборы учета".

Несоответствие может быть выявлено контролерами при плановом или внеочередном обследовании. Если абонент будет препятствовать такому обследованию, то доступ будет получен с помощью правоохранительных органов. Если реальная ситуация с потреблением ресурсов не соответствует договору, то потребление считается незаконным и за нарушение по Постановлению Правительства № 776 (от 4.09.2013) взимается плата за три года круглосуточного расхода воды. Это огромные суммы, иногда миллионы рублей. Каждое помещение, используемое с коммерческой целью, должно быть оборудовано прибором учета, который принят ресурсной организацией, опломбирован, пломба должна находиться в исправном состоянии, обводная линяя закрыта.