В самарском "Курумоче" развернут сервис по ремонту самолетов

В понедельник, 26 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с генеральным директором ГК "Акрон Холдинг" Павлом Морозовым, чтобы обсудить вопросы развития предприятий, входящих в структуру холдинга, а также перспективные инвестиционные проекты.

Акрон Холдинг — один из крупнейших в России вертикально-интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла, удерживающий лидерские позиции по объемам заготовки и переработки лома черных и цветных металлов в стране. В его структуру входит 24 производственных предприятия с общей численностью сотрудников 16500 человек.

Во время встречи Павел Морозов отметил, что руководство холдинга намерено в ближайшее время заключить соглашение о сотрудничестве с УК "Аэропорты Регионов" и создать в аэропорту "Курумоч" сервисный центр по обслуживанию и ремонту самолетов.

"Самарская область обладает мощной научной и производственной базой. И мы планируем создать на территории аэропорта "Курумоч" центр по ремонту и обслуживанию самолетов — гражданских судов, бизнес-авиации. В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение", — заявил Павел Морозов. Он поблагодарил Губернатора за поддержку перспективных проектов и инициатив: "Мы находимся в еженедельном рабочем контакте".

Инвестиционный проект планируется реализовать в несколько этапов и создать более сотни новых рабочих мест. По мнению губернатора, это создаст предпосылки для повышения конкурентоспособности региона, аэропорта "Курумоч" — в борьбе за лидерство в Поволжье.

"Мы ведем эту работу на системной основе, — отметил Дмитрий Азаров и добавил, что заинтересованность в создании такого центра по ремонту и обслуживанию самолетов выразили партнеры Ирана во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме. — Коллеги заинтересованы в ремонте самолетов, двигателей на территории Самарской области. У нас есть для этого все компетенции. А благодаря созданию такого производства непосредственно в аэропортовой зоне появятся дополнительные возможности. Поэтому это еще один уверенный шаг вперед для развития региона, развития сервисных служб, а значит увеличения и расширения нагрузки аэропорта, что важно, увеличения количества рейсов, создания новых рабочих мест".