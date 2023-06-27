В самарском "Курумоче" развернут сервис по ремонту самолетов

В понедельник, 26 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с генеральным директором ГК "Акрон Холдинг" Павлом Морозовым, чтобы обсудить вопросы развития предприятий, входящих в структуру холдинга, а также перспективные инвестиционные проекты.
Акрон Холдинг — один из крупнейших в России вертикально-интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла, удерживающий лидерские позиции по объемам заготовки и переработки лома черных и цветных металлов в стране. В его структуру входит 24 производственных предприятия с общей численностью сотрудников 16500 человек.
Во время встречи Павел Морозов отметил, что руководство холдинга намерено в ближайшее время заключить соглашение о сотрудничестве с УК "Аэропорты Регионов" и создать в аэропорту "Курумоч" сервисный центр по обслуживанию и ремонту самолетов.
"Самарская область обладает мощной научной и производственной базой. И мы планируем создать на территории аэропорта "Курумоч" центр по ремонту и обслуживанию самолетов — гражданских судов, бизнес-авиации. В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение", — заявил Павел Морозов. Он поблагодарил Губернатора за поддержку перспективных проектов и инициатив: "Мы находимся в еженедельном рабочем контакте".
Инвестиционный проект планируется реализовать в несколько этапов и создать более сотни новых рабочих мест. По мнению губернатора, это создаст предпосылки для повышения конкурентоспособности региона, аэропорта "Курумоч" — в борьбе за лидерство в Поволжье.
"Мы ведем эту работу на системной основе, — отметил Дмитрий Азаров и добавил, что заинтересованность в создании такого центра по ремонту и обслуживанию самолетов выразили партнеры Ирана во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме. — Коллеги заинтересованы в ремонте самолетов, двигателей на территории Самарской области. У нас есть для этого все компетенции. А благодаря созданию такого производства непосредственно в аэропортовой зоне появятся дополнительные возможности. Поэтому это еще один уверенный шаг вперед для развития региона, развития сервисных служб, а значит увеличения и расширения нагрузки аэропорта, что важно, увеличения количества рейсов, создания новых рабочих мест".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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