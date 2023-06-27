Т Плюс представила самарские вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс" поучаствовали во Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В рамках мероприятия энергетики рассказали соискателям о востребованных вакансиях на электростанциях, предприятиях тепловых сетей и в сбытовых подразделениях. В целом на ярмарке около 170 предприятий региона представили более 7000 вакансий в промышленности, машиностроении, нефтепереработке, здравоохранении, образовании, торговле, сельском хозяйстве и других отраслях. Площадка энергокомпании сразу привлекла внимание учащихся профильных заведений, а также старшеклассников, которые еще не определились с будущим местом работы. Желающие выбирали понравившиеся вакансии и оставляли свои анкетные данные. Впоследствии все резюме от соискателей будут отработаны специалистами управления персоналом энергокомпании.

"Т Плюс заинтересована в трудоустройстве квалифицированных специалистов, хорошо знакомых с будущей профессией. В прошлом году в Самарском регионе нами были приняты на работу более 30 выпускников профильных учебных заведений. Еще 12 ребят связали свою судьбу с энергетикой в этом году", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала "Т Плюс" можно на официальном сайте компании или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс), 279-66-07 (ЭнергосбыТ Плюс).