Губернская дума одобрила исполнение регионального бюджета за 2022 год

Во вторник, 27 июня, под председательством Геннадия Котельникова состоялось 28-е пленарное заседание Самарской губернской думы VII созыва. В заседании приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сенатор Андрей Кислов, представители правительства региона, руководители территориальных органов федеральных органов государственной власти, другие заинтересованные лица.

Приветствуя депутатский корпус, глава региона Дмитрий Азаров высказал слова благодарности за совместную работу в весеннюю сессию и отметил положительный эффект от конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти на самарской земле.

"Мы с вами многое сделали сообща, чтобы добиться намеченных целей. Решать задачи, поставленные нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным, жителями Самарской области, нам приходится в очень непростое, судьбоносное время, - обратился губернатор к депутатам. - Но, несмотря на все происки врагов, мы смогли адаптировать региональную экономику к новым реалиям, обеспечить дальнейшее развитие Самарской области. Пожалуй, один из главных итогов нашей совместной работы состоит в том, что экономика региона благодаря принятым мерам поддержки выдержала санкционный удар".

Всего на заключительном пленарном заседании весенней сессии Самарской губернской думы было рассмотрено 33 вопроса, в том числе 22 проекта законов Самарской области. Принято 18 региональных законов, четыре законопроекта приняты в первом чтении.

Одним из центральных вопросов стало обсуждение проекта закона Самарской области "Об исполнении областного бюджета за 2022 год".

В ходе исполнения областного бюджета в 2022 г. плановые значения по доходам областного бюджета увеличились на 35,7 млрд руб., или на 14,9% от первоначального плана, плановые показатели по расходам областного бюджета возросли на 77,6 млрд руб., или на 31,7%.

По состоянию на 1 января текущего года в областной бюджет поступило всего доходов в сумме 295 млрд руб., что составляет 107,4% от годовых плановых назначений. По сравнению с 2021 г. поступления доходов увеличились на 28 млрд, или на 10,8%.

Поступления налоговых доходов областного бюджета составили 189 млрд рублей, или 110,2% к годовым плановым расчетам.

В дорожный фонд Самарской области в прошлом году поступило 69 млрд руб., что составляет 103,4% к утвержденному годовому прогнозу. По сравнению с 2021 г. сумма поступлений дорожного фонда увеличилась на 23 млрд руб., или на 51,4%.

Сумма безвозмездных поступлений в областной бюджет за 2022 г. составила 94 млрд руб. с учетом возвратов остатков целевых средств прошлых лет. При этом поступления безвозмездных средств из федерального бюджета превысили 89 млрд рублей, или 101,4% от годовых плановых назначений. По сравнению с 2021 г. сумма безвозмездных поступлений из федерального центра увеличилась на 23 млрд руб., или на 35,6%.

Кассовые расходы областного бюджета за 2022 год произведены в объеме 316,6 млрд руб., или 94,9% от сводной бюджетной росписи. По сравнению с 2021 г. объем кассовых расходов увеличился на 77 млрд руб., или на 32,7%.

Значительные средства - порядка 28 млрд руб. - были выделены на капитальное строительство.

Так, в 2022 г. в регионе были введены в эксплуатацию три детских сада, общеобразовательная школа в Октябрьском районе Самары, четыре объекта спорта (физкультурно-оздоровительный комплекс в Тольятти и в Волжском районе, спортивный комплекс в Ставропольском районе, лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра "Чайка").

В сфере жилищного хозяйства профинансированы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья на территории Самарской области, в результате чего более чем пять тысяч человек переехали из аварийных домов в новое жилье.

В 2022 г. кассовые расходы на реализацию мероприятий по удовлетворению прав требований "обманутых дольщиков" составили более 1,4 млрд рублей. Это позволит удовлетворить права требований 1 564 дольщиков.

Закон Самарской области "Об исполнении областного бюджета за 2022 год" был принят сразу в двух чтениях.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников:



"Депутаты проголосовали единогласно, оценив исполнение бюджета 2022 года как высокоэффективное. Бюджет - это всегда продукт тесного, конструктивного взаимодействия исполнительной власти, законодательной власти, многих хозяйственных структур от федерального до местного значения. Именно благодаря командной работе под руководством главы нашего региона Дмитрия Игоревича Азарова в этот очень непростой период, ни одна из отраслей экономики Самарской области не пострадала, все социальные обязательства выполнены в полном объеме. Более того, во многих сферах достигнуты повышенные показатели, увеличены возможности для развития, для производств, для ведения бизнеса. Сегодня мы имеем один из самых проработанных и сбалансированных бюджетов за всю современную историю Самарской области. С таким бюджетом можно и нужно жить".