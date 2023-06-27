Поезд отправляется: В Самарской области будет запущен "Грушинский экспресс"

Туристический ретро состав "Грушинский экспресс" готов отправляться в путь. Поезд повезет пассажиров на юбилейный Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина уже в этот четверг, 29 июня. А сегодня его возможности оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Я на Грушинскую поляну добирался поездом, автомобилем, водным транспортом. Но в первый раз как раз поездом туда прибывал, наверное, в студенческие годы. Как только появилась возможность самостоятельно ехать, сразу же, в первый же год поехал на Грушинский фестиваль. Примерно в таком вагоне, но не таком комфортабельном. Свои впечатления помню до сих пор, — вспоминает глава региона. — А то, что Куйбышевская железная дорога сделала, мы сегодня видим. Это уже не просто проезд от точки до точки, это путешествие, приключение".

Машинист Сергей Данцуй, представляющий большую династию железнодорожников, отметил, что вагон очень хорошо стилизован: "Даже нет ощущения, что находишься в железнодорожном составе". Пассажиры, переступив порог вагона, сразу же попадают в атмосферу фестиваля авторской песни. В электропоезде есть вагон со сценой, трансляция из которого будет идти на экраны, установленные во всем составе. Выступить, рассказать о себе и познакомить со своим творчеством здесь сможет любой желающий.

Сергей не только любит слушать бардовские песни, он их сам пишет и исполняет. Машинист признался, что подавал заявки на конкурс, но пока победить не удается. "Я очень рад, что в Самарской области уже 50 лет сохраняется традиция проведения Грушинского фестиваля, куда приезжают люди со всей страны. Поколения меняются, но любовь к бардовской песне остается", — отметил он.

Машинист экспресса Алексей Огнев отметил, что этот ретро-состав является символом пригородного движения времен Советского Союза, потому что вагоны темно-зеленого цвета с сиденьями из деревянных реек. "Очень рад, что удалось восстановить электропоезд к юбилейному фестивалю авторской песни, который традиционно посещает много жителей региона, и вложить частичку своей теплоты, — поделился он. — Когда мы проезжаем платформы, люди, ожидающие электричку, видят наш состав, улыбаются и машут".

"Грушинский экспресс" будет курсировать с 29 июня по 2 июля по маршрутам Самара-платформа имени Валерия Грушина-Тольятти. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, платформа имени Грушина, Задельная, Жигулевское Море.

Главный инженер Куйбышевской дирекции мотор-вагонного подвижного состава Александр Черкасов отметил, что стилизованному составу в этом году исполнилось 45 лет с момента выпуска. "В 2008 поезд прошел капитальный ремонт и в этом году ему присвоен статус "Исторический подвижной состав". Он уникален тем, что таких составов осталось в России всего 2 — еще один в Санкт-Петербурге", — рассказ он и добавил, что в нем есть ресторан со столиками в виде гитары, есть система Wi-Fi с локальным медиаресурсом и возможностью выхода в интернет.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке к работе этого поезда, а также Начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева за внимательное отношение к культурным событиям региона. "Думаю, что "Грушинский экспресс" произведет впечатление на всех, кто выбрал для себя программу выходного дня — участие в Грушинском фестивале", — уверен Глава региона.

Вместимость "Грушинского экспресса", в составе которого 6 вагонов, составляет более 400 пассажиров. Купить билет на ретро-поезд можно в кассах Куйбышевской железной дороги. В период проведения фестиваля будут также курсировать регулярные пригородные поезда, электропоезда "Ласточка".

Сегодня же в ходе встречи Дмитрий Азаров и Вячеслав Дмитриев подвели итоги работы Куйбышевской железной дороги и обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Правительством региона и филиалом РЖД, а также развития станции "Кинель".

"Здесь сердце дороги, здесь люди, которые трудятся невзирая ни на какие сложности, в том числе по поддержанию технической готовности составов. Здесь колоссальная ремонтная база, компетенции, традиции — все это про Кинель. Я хочу вас поблагодарить за то внимание, которое вы, как руководитель всей дороги, уделяете развитию станции и города в целом", — обратился Губернатор к начальнику КбшЖД.

Вячеслав Дмитриев поблагодарил руководителя области за тесное сотрудничество и поддержку в реализации совместных проектов. Он отметил, что по итогам прошлого года существенно вырос пассажиропоток — всего было перевезено более 9,5 млн человек. Вырос уровень грузовых перевозок до 19,7 млн тонн.

Во время встречи также обсуждались вопросы, имеющие важнейшее значение для Самарской области и жителей региона. Компания РЖД в этом году планирует инвестировать более 20,5 млрд рублей. В том числе в развитие пассажирского и грузового железнодорожного сообщения, модернизацию транспортной инфраструктуры, обновление подвижного состава, реализацию совместных проектов, в том числе в социальной сфере, а также в подготовку кадров.

Также во время встречи Вячеслав Дмитриев представил главе региона заместителя начальника Куйбышевской дороги по Самарскому территориальному управлению Владимира Викулина.