Волонтеры "ЭнергосбыТ Плюс" поддержали экологическую акцию в Ботаническом саду

При поддержке Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" в самарском Ботаническом саду прошла экологическая акция. Ее организатором выступил Национальный совет по корпоративному волонтерству. Мероприятие в общей сложности поддержали семь компаний региона.

В рамках экологической инициативы энергетики очистили лесную часть сада от срезанной поросли, а также покрасили одну из достопримечательностей — перекидной металлический мостик.

"Волонтеры компании традиционно участвуют в различных мероприятиях, призванных улучшить городскую среду. На этот раз энергетики внесли свой вклад в благоустройство памятника природы регионального значения, расположенного в Октябрьском районе областной столицы", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Напомним, что Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" предоставляет своим клиентам возможность внести свой вклад в сохранение природы. В частности, жители региона могут отказаться от получения бумажных платежных документов в пользу электронной квитанции и выиграть приз в рамках акции "Офис в кармане". Розыгрыши пройдут 31 июля и 31 октября: победители получат смартфоны. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/promo/.