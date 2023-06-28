Волонтеры "ЭнергосбыТ Плюс" поддержали экологическую акцию в Ботаническом саду

При поддержке Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" в самарском Ботаническом саду прошла экологическая акция. Ее организатором выступил Национальный совет по корпоративному волонтерству. Мероприятие в общей сложности поддержали семь компаний региона.
В рамках экологической инициативы энергетики очистили лесную часть сада от срезанной поросли, а также покрасили одну из достопримечательностей — перекидной металлический мостик.
"Волонтеры компании традиционно участвуют в различных мероприятиях, призванных улучшить городскую среду. На этот раз энергетики внесли свой вклад в благоустройство памятника природы регионального значения, расположенного в Октябрьском районе областной столицы", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Напомним, что Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" предоставляет своим клиентам возможность внести свой вклад в сохранение природы. В частности, жители региона могут отказаться от получения бумажных платежных документов в пользу электронной квитанции и выиграть приз в рамках акции "Офис в кармане". Розыгрыши пройдут 31 июля и 31 октября: победители получат смартфоны. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!