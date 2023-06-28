Авито: франшизы общепита в Самаре стали искать в 16 раз чаще

Спрос на покупку ресторанной франшизы в Самаре за последний год (июнь 2023 г. к июню 2022 г.) увеличился в 16 раз, следует из исследования, подготовленного Авито. Самара занимает первое место в списке городов-миллионников по темпам роста интереса к открытию ресторанного бизнеса по франшизе.

Интерес к франшизам в ресторанной сфере эксперты платформы связывают с восстановлением потребительской активности и развитием внутреннего туризма в последние годы. Так, спрос на франшизы к началу июня 2023 г. в целом по России вырос на 58% год к году, а наиболее высокие темпы роста спроса показывают города-миллионники, которые постепенно становятся новыми центрами внутреннего туризма.

Аналитики Авито отмечают, что по темпам роста интереса к открытию бизнеса по франшизе Самара значительно опережает Москву (107%) и Санкт-Петербург (134%), где рынок ресторанного питания уже фактически сформировался.

Доля предложений франшиз достигает 40% от общего числа объявлений в категории "Готовый бизнес" на платформе. Наиболее востребованные форматы: кофейня, кофейня с кухней - 55%, кафе, пиццерия, суши, фаст-фуд, пивной крафт-бар - 30%.

"Тенденция к росту интереса к покупке франшизы на Авито показывает, что сегодня клиенты ресторанов и других предприятий общественного питания готовы возвращаться к привычным способам проведения времени, а бизнес - охотно рассматривает инвестиции в открытие новых заведений. При этом основной спрос формируют города-миллионники, которые вместе со статусом регионального центра становятся новыми центрами внутреннего туризма", - отмечает руководитель макрокатегорий “Готовый бизнес и франчайзинг” и “Оборудование для бизнеса” на Авито Илья Дудковский.

По его словам, рост интереса к франшизам с одной стороны связан с экспансией столичных холдингов в регионы, где сегодня наблюдается рост числа внутренних туристов. Также ему способствует развитие франчайзинговых сетей кафе, кофеен и других предприятий общественного питания в более бюджетных ценовых категориях. Третий фактор - франшиза воспринимается как менее рисковая инвестиция по сравнению с покупкой и развитием собственного бизнеса. Дополнительным преимуществом покупки франшизы в этом случае является доступ к уже популярному и раскрученному мастер-бренду с лояльной аудиторией, готовым пулом поставщиков и отработанными бизнес-процессами, которые можно тиражировать на открывающуюся точку.

В то же время активно растет интерес владельцев франшиз к экспансии на региональные рынки: количество предложений на Авито за этот же период увеличилось в 12,5 раза.

"Мы видим, что интерес к масштабированию и развитию франчайзинговых сетей в регионах проявляют и сами владельцы франшиз, - говорит Илья Дудковский. - Этот рост объясняется сразу несколькими причинами:

1. С одной стороны, это объясняется фактором развития Авито в качестве ключевой площадки для B2B-коммерции в стране. В частности, в прошлом году мы расширили количество категорий, где можно размещать объявления о продаже бизнеса, добавили возможность для пользователей платформы не только искать покупателей на готовый бизнес, но и развивать франчайзинговые сети через продажу франшиз, привлекать деловых партнеров или инвесторов в развитие собственного бизнеса. В итоге мы смогли привлечь на платформу новых предпринимателей, которые приходят на платформу в целях поиска возможностей для региональной экспансии.

2. Мы считаем, что с учетом сокращения присутствия иностранных франшиз на российском рынке и очевидной готовностью российских брендов к росту присутствия в регионах количество предложений от российских ресторанных холдингов и предприятий общественного питания сохранит тенденцию к дальнейшему росту. При этом наряду с российскими регионами потенциальный интерес для владельцев франшиз будут представлять соседние страны СНГ.

3. Важно и то, что всё больше предпринимателей, создавших рабочую бизнес-модель, понимают всю привлекательность франчайзинга. Продажа франшизы становится самым быстрым способом выхода на федеральный уровень, получения дополнительной аудитории и наращивания прибыли при отсутствии необходимости инвестировать в открытие новых точек самостоятельно".

По его мнению, основными факторами выбора региона развития для владельцев различных типов франшиз (рестораны, кафе, кофейни, предприятия быстрого питания и т.п.) станут наличие постоянной для этого формата аудитории и активное развитие внутреннего туризма в ближайшие годы, в том числе развитие конкретного региона как перспективного туристского кластера.