Авито: франшизы общепита в Самаре стали искать в 16 раз чаще

Спрос на покупку ресторанной франшизы в Самаре за последний год (июнь 2023 г. к июню 2022 г.) увеличился в 16 раз, следует из исследования, подготовленного Авито. Самара занимает первое место в списке городов-миллионников по темпам роста интереса к открытию ресторанного бизнеса по франшизе.
Интерес к франшизам в ресторанной сфере эксперты платформы связывают с восстановлением потребительской активности и развитием внутреннего туризма в последние годы. Так, спрос на франшизы к началу июня 2023 г. в целом по России вырос на 58% год к году, а наиболее высокие темпы роста спроса показывают города-миллионники, которые постепенно становятся новыми центрами внутреннего туризма.
Аналитики Авито отмечают, что по темпам роста интереса к открытию бизнеса по франшизе Самара значительно опережает Москву (107%) и Санкт-Петербург (134%), где рынок ресторанного питания уже фактически сформировался.
Доля предложений франшиз достигает 40% от общего числа объявлений в категории "Готовый бизнес" на платформе. Наиболее востребованные форматы: кофейня, кофейня с кухней - 55%, кафе, пиццерия, суши, фаст-фуд, пивной крафт-бар - 30%.
"Тенденция к росту интереса к покупке франшизы на Авито показывает, что сегодня клиенты ресторанов и других предприятий общественного питания готовы возвращаться к привычным способам проведения времени, а бизнес - охотно рассматривает инвестиции в открытие новых заведений. При этом основной спрос формируют города-миллионники, которые вместе со статусом регионального центра становятся новыми центрами внутреннего туризма", - отмечает руководитель макрокатегорий “Готовый бизнес и франчайзинг” и “Оборудование для бизнеса” на Авито Илья Дудковский.
По его словам, рост интереса к франшизам с одной стороны связан с экспансией столичных холдингов в регионы, где сегодня наблюдается рост числа внутренних туристов. Также ему способствует развитие франчайзинговых сетей кафе, кофеен и других предприятий общественного питания в более бюджетных ценовых категориях. Третий фактор - франшиза воспринимается как менее рисковая инвестиция по сравнению с покупкой и развитием собственного бизнеса. Дополнительным преимуществом покупки франшизы в этом случае является доступ к уже популярному и раскрученному мастер-бренду с лояльной аудиторией, готовым пулом поставщиков и отработанными бизнес-процессами, которые можно тиражировать на открывающуюся точку.
В то же время активно растет интерес владельцев франшиз к экспансии на региональные рынки: количество предложений на Авито за этот же период увеличилось в 12,5 раза.
"Мы видим, что интерес к масштабированию и развитию франчайзинговых сетей в регионах проявляют и сами владельцы франшиз, - говорит Илья Дудковский. - Этот рост объясняется сразу несколькими причинами:
1. С одной стороны, это объясняется фактором развития Авито в качестве ключевой площадки для B2B-коммерции в стране. В частности, в прошлом году мы расширили количество категорий, где можно размещать объявления о продаже бизнеса, добавили возможность для пользователей платформы не только искать покупателей на готовый бизнес, но и развивать франчайзинговые сети через продажу франшиз, привлекать деловых партнеров или инвесторов в развитие собственного бизнеса. В итоге мы смогли привлечь на платформу новых предпринимателей, которые приходят на платформу в целях поиска возможностей для региональной экспансии.
2. Мы считаем, что с учетом сокращения присутствия иностранных франшиз на российском рынке и очевидной готовностью российских брендов к росту присутствия в регионах количество предложений от российских ресторанных холдингов и предприятий общественного питания сохранит тенденцию к дальнейшему росту. При этом наряду с российскими регионами потенциальный интерес для владельцев франшиз будут представлять соседние страны СНГ.
3. Важно и то, что всё больше предпринимателей, создавших рабочую бизнес-модель, понимают всю привлекательность франчайзинга. Продажа франшизы становится самым быстрым способом выхода на федеральный уровень, получения дополнительной аудитории и наращивания прибыли при отсутствии необходимости инвестировать в открытие новых точек самостоятельно".
По его мнению, основными факторами выбора региона развития для владельцев различных типов франшиз (рестораны, кафе, кофейни, предприятия быстрого питания и т.п.) станут наличие постоянной для этого формата аудитории и активное развитие внутреннего туризма в ближайшие годы, в том числе развитие конкретного региона как перспективного туристского кластера.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.