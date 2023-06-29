В Самарском университете защитили дипломы студенты с ОВЗ

27 и 28 июня в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева прошла защита дипломных работ у 19 студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ — прим. Ред.) — инвалидов по слуху, зрению, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Грантовый выпуск

Выпускники проходили пятилетний курс обучения (с 2018 по 2023 годы) в рамках гранта министерства образования и науки Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

"Выпуск этого года — специальная грантовая группа, — рассказал директор центра инклюзивного образования Самарского университета Андрей Рылов. — Мы набираем ее раз в пять лет. В текущем году надеемся вновь выиграть конкурс от министерства образования Самарской области. В случае победы наберем группу из 20 человек и на протяжении следующих пяти лет будем обучать студентов по образовательной программе "Психолого-педагогическое образование. Психология и педагогика инклюзивного образования". Чтобы поступить на обучение по данной программе, у абитуриента должна быть подтвержденная инвалидность. Кроме того, необходимо пройти вступительные испытания".

Такая программа обучения — билет в жизнь для студентов с инвалидностью. Благодаря полученным знаниям, умениям и навыкам выпускники могут работать в организациях дошкольного, школьного, среднего профессионального и высшего образования в качестве педагогов-психологов и тьюторов. Поскольку форма обучения заочная, многие начинают работать, будучи студентами, и уже в процессе работы повышают квалификацию до дипломированных специалистов.

Перечень работодателей, готовых распахнуть свои двери для студентов-практикантов и выпускников Самарского университета, широк: ГБОУ школа-интернат № 4 г. о. Самара, ГБОУ школа-интернат № 117 им. Т. С. Зыковой г. о. Самара; ГБОУ школа-интернат № 17 г. о. Самара; ГБОУ школа-интернат им. И. Е. Егорова г. о. Новокуйбышевск, СП "Детский сад "Центр коррекции и развития детей" ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска; самарская городская общественная организация инвалидов-колясочников "Ассоциация — Десница"; межрегиональная молодежная общественная организация "Инклюзивный ресурсный центр" и другие.

Кроме того, вуз постоянно проводит работу по заключению новых договоров с потенциальными работодателями в разных районах города.

Доступная среда

Процесс обучения выстроен так, чтобы лица с особыми образовательными потребностями не испытывали дискомфорта: организована архитектурная доступность, используются специальные методические материалы и технические средства обучения.

"Во всех корпусах, где занимаются люди с ОВЗ, оборудованы пандусы, есть специальные напольные покрытия и мнемосхемы, по которым ориентируются слабовидящие и слепые, — продолжает Андрей Рылов. — Имеются специальные средства обучения: экранные увеличители, радиокласс для слабослышащий, позволяющий усилить звук, интерактивные доски, проекторы, помогающие глухим наглядно увидеть, о чем говорит преподаватель. Также организована работа сурдопереводчика, который переводит лекции для слабослышащих, внедрены электронные и информационные технологии, онлайн-курсы".

Для студентов с нарушением зрения обучение дополнительно сопровождается аудио лекциями и аудио практическими занятиями, а в период пандемии были организованы удаленные лекции в zoom-формате. Кроме того, обучающиеся могли использовать брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс "Читающая машина", телевизионное увеличивающее устройство, видеоувеличитель для удаленного просмотра, цифровые тифломагнитолы и диктофоны, а также специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы, экранные лупы.

Сегодня общее количество студентов с ОВЗ в Самарском университете — 131 человек. Каждый может пользоваться адаптивными информационными средствами: отдельным компьютерным классом, интерактивной доской, акустическим усилителем и колонками, мультимедийным проектором, телевизором, видеомагнитофоном, устройством видеоконференцсвязи, рабочим местом со специальной увеличенной клавиатурой и роллером и т. д.

Защита — без скидок на здоровье

Доцент кафедры управления человеческими ресурсами Лариса Родина, работающая с группой слабослышащих, глухих, слепых, — один из членов комиссии на защите. По ее словам, никаких скидок на состояние здоровья студентов не делается.

"Никаких скидок мы не делаем. Все работы проходят через систему антиплагиата. У студентов с отличием показатель должен быть не менее 70, у хорошистов — не менее 60, у тех, кто защищается на удовлетворительно — не менее 50. Требования едины для всех", — подчеркнула она.

Говоря о критериях, которые учитываются при оценке дипломных работ, Лариса Родина также рассказала, что требования одинаковы — это знания, умения и навыки, показатель системы антиплагиат и методологически грамотно оформленный диплом.

"Во главу угла мы ставим текущее место работы студентов, и встраиваем их практику так, чтобы она была совместима с местом работы, — пояснила она. — Первая глава диплома — проблема исследования, вторая — предмет исследования. Проблемы разбираются досконально".

Тему диплома студенты выбирают, исходя из собственных интересов. Так, тема одной из слабослышащих студенток Гузель Шаймардановой, — "Социально-педагогическая деятельность по организации общения пожилых людей с нарушениями слуха".

"Я сама работаю на заводе гладильщицей, но часто посещаю Дом культуры, всегда смотрю и интересуюсь пожилыми людьми. Мне интересно с ними работать, поэтому тема диплома связана с этой категорией людей, — поделилась Гузель. — Вузу благодарна за то, что он предоставил все условия для обучения, включая помощь сурдопереводчика, адаптированные программы. Все это намного облегчает процесс".

Тема работы слабовидящего студента Александра Пономарева — "Формирование сплоченности подростков в спортивном инклюзивном коллективе".

"Мне близка эта тема, поскольку я сам занимаюсь разными видами спорта (спортивный туризм, гол-бол, пауэрлифтинг) много лет, был неоднократным чемпионом России, членов российской сборной, — поясняет он. — Исследование проводилось на базе всероссийского общества слепых, в нем принимали участие ребята, занимающиеся настольным теннисом, спортивным туризмом, гол болом. После проведения практических мероприятий обнаружил, что психологический климат улучшился, сплоченность в коллективе возросла".

Процесс обучения Александр оценивает как доступный: "Удобно добираться, ходит транспорт, организована доступная среда, пандусы. Да и люди здесь отзывчивые учатся, помогают, если заблудился в кабинетах, — говорит он. — Удобно организованы лекции. Мы записываем их на аудиоустройство, либо их присылают на электронную почту аудиофайлом. Доступны специальная почта, мессенджеры. Можно прийти в вуз и прочитать бумажный текст с помощью считывающей машинки".