В Самарском университете защитили дипломы студенты с ОВЗ

27 и 28 июня в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева прошла защита дипломных работ у 19 студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ — прим. Ред.) — инвалидов по слуху, зрению, с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Грантовый выпуск
Выпускники проходили пятилетний курс обучения (с 2018 по 2023 годы) в рамках гранта министерства образования и науки Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
"Выпуск этого года — специальная грантовая группа, — рассказал директор центра инклюзивного образования Самарского университета Андрей Рылов. — Мы набираем ее раз в пять лет. В текущем году надеемся вновь выиграть конкурс от министерства образования Самарской области. В случае победы наберем группу из 20 человек и на протяжении следующих пяти лет будем обучать студентов по образовательной программе "Психолого-педагогическое образование. Психология и педагогика инклюзивного образования". Чтобы поступить на обучение по данной программе, у абитуриента должна быть подтвержденная инвалидность. Кроме того, необходимо пройти вступительные испытания".
Такая программа обучения — билет в жизнь для студентов с инвалидностью. Благодаря полученным знаниям, умениям и навыкам выпускники могут работать в организациях дошкольного, школьного, среднего профессионального и высшего образования в качестве педагогов-психологов и тьюторов. Поскольку форма обучения заочная, многие начинают работать, будучи студентами, и уже в процессе работы повышают квалификацию до дипломированных специалистов.
Перечень работодателей, готовых распахнуть свои двери для студентов-практикантов и выпускников Самарского университета, широк: ГБОУ школа-интернат № 4 г. о. Самара, ГБОУ школа-интернат № 117 им. Т. С. Зыковой г. о. Самара; ГБОУ школа-интернат № 17 г. о. Самара; ГБОУ школа-интернат им. И. Е. Егорова г. о. Новокуйбышевск, СП "Детский сад "Центр коррекции и развития детей" ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска; самарская городская общественная организация инвалидов-колясочников "Ассоциация — Десница"; межрегиональная молодежная общественная организация "Инклюзивный ресурсный центр" и другие.
Кроме того, вуз постоянно проводит работу по заключению новых договоров с потенциальными работодателями в разных районах города.
Доступная среда
Процесс обучения выстроен так, чтобы лица с особыми образовательными потребностями не испытывали дискомфорта: организована архитектурная доступность, используются специальные методические материалы и технические средства обучения.
"Во всех корпусах, где занимаются люди с ОВЗ, оборудованы пандусы, есть специальные напольные покрытия и мнемосхемы, по которым ориентируются слабовидящие и слепые, — продолжает Андрей Рылов. — Имеются специальные средства обучения: экранные увеличители, радиокласс для слабослышащий, позволяющий усилить звук, интерактивные доски, проекторы, помогающие глухим наглядно увидеть, о чем говорит преподаватель. Также организована работа сурдопереводчика, который переводит лекции для слабослышащих, внедрены электронные и информационные технологии, онлайн-курсы".
Для студентов с нарушением зрения обучение дополнительно сопровождается аудио лекциями и аудио практическими занятиями, а в период пандемии были организованы удаленные лекции в zoom-формате. Кроме того, обучающиеся могли использовать брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс "Читающая машина", телевизионное увеличивающее устройство, видеоувеличитель для удаленного просмотра, цифровые тифломагнитолы и диктофоны, а также специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы, экранные лупы.
Сегодня общее количество студентов с ОВЗ в Самарском университете — 131 человек. Каждый может пользоваться адаптивными информационными средствами: отдельным компьютерным классом, интерактивной доской, акустическим усилителем и колонками, мультимедийным проектором, телевизором, видеомагнитофоном, устройством видеоконференцсвязи, рабочим местом со специальной увеличенной клавиатурой и роллером и т. д.
Защита — без скидок на здоровье
Доцент кафедры управления человеческими ресурсами Лариса Родина, работающая с группой слабослышащих, глухих, слепых, — один из членов комиссии на защите. По ее словам, никаких скидок на состояние здоровья студентов не делается.
"Никаких скидок мы не делаем. Все работы проходят через систему антиплагиата. У студентов с отличием показатель должен быть не менее 70, у хорошистов — не менее 60, у тех, кто защищается на удовлетворительно — не менее 50. Требования едины для всех", — подчеркнула она.
Говоря о критериях, которые учитываются при оценке дипломных работ, Лариса Родина также рассказала, что требования одинаковы — это знания, умения и навыки, показатель системы антиплагиат и методологически грамотно оформленный диплом.
"Во главу угла мы ставим текущее место работы студентов, и встраиваем их практику так, чтобы она была совместима с местом работы, — пояснила она. — Первая глава диплома — проблема исследования, вторая — предмет исследования. Проблемы разбираются досконально".
Тему диплома студенты выбирают, исходя из собственных интересов. Так, тема одной из слабослышащих студенток Гузель Шаймардановой, — "Социально-педагогическая деятельность по организации общения пожилых людей с нарушениями слуха".
"Я сама работаю на заводе гладильщицей, но часто посещаю Дом культуры, всегда смотрю и интересуюсь пожилыми людьми. Мне интересно с ними работать, поэтому тема диплома связана с этой категорией людей, — поделилась Гузель. — Вузу благодарна за то, что он предоставил все условия для обучения, включая помощь сурдопереводчика, адаптированные программы. Все это намного облегчает процесс".
Тема работы слабовидящего студента Александра Пономарева — "Формирование сплоченности подростков в спортивном инклюзивном коллективе".
"Мне близка эта тема, поскольку я сам занимаюсь разными видами спорта (спортивный туризм, гол-бол, пауэрлифтинг) много лет, был неоднократным чемпионом России, членов российской сборной, — поясняет он. — Исследование проводилось на базе всероссийского общества слепых, в нем принимали участие ребята, занимающиеся настольным теннисом, спортивным туризмом, гол болом. После проведения практических мероприятий обнаружил, что психологический климат улучшился, сплоченность в коллективе возросла".
Процесс обучения Александр оценивает как доступный: "Удобно добираться, ходит транспорт, организована доступная среда, пандусы. Да и люди здесь отзывчивые учатся, помогают, если заблудился в кабинетах, — говорит он. — Удобно организованы лекции. Мы записываем их на аудиоустройство, либо их присылают на электронную почту аудиофайлом. Доступны специальная почта, мессенджеры. Можно прийти в вуз и прочитать бумажный текст с помощью считывающей машинки".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.