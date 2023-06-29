"Крылья Советов" просматривают трех молодых футболистов

В расположение "Крыльев Советов" в Самару прибыли три молодых футболиста, пишет Metaratings.ru.

Один из них — 19-летний левый защитник Ярослав Крашевский, в минувшем сезоне выступавший за молодежный состав "Спартака". Также в расположение команды прибыл нападающий солигорского "Шахтера" Егор Карпицкий. 19-летний форвард забил 12 мячей в 12 играх чемпионата Белоруссии и является лучшим бомбардиром турнира.

Еще с командой работает 21-летний опорный полузащитник Никита Першин, права на которого принадлежат "Крыльям". Прошлый сезон он на правах аренды провел в петербургской "Звезде".

"Крылья" 1 июля сыграют контрольный матч с саратовским "Соколом".