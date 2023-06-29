"РКС-Самара" представили результаты работы за 2022 год

"РКС-Самара" ежегодно представляют общественности отчёт о работе за предыдущий год. Причем делается это на добровольной основе, в законодательстве таких требований нет. Компания хочет быть понятной для власти и жителей, отвечает за результат своей работы, готова к открытому диалогу со всеми. За любой работой всегда стоят люди, поэтому "РКС-Самара" в этом году представили команду тех, кто отвечает за водоснабжение и водоотведение в Самаре: каждое направление презентовали руководители, кто знает все мелочи и подробности. Директора рассказали о работе своих подразделений, каждое из которых — это целая команда профессионалов, отвечающих за процесс водоснабжения и водоотведения Самары.

По словам главного управляющего директора Владимира Бирюкова, тема водоснабжения и водоотведения касается всех: "Я рад, что у нас здесь присутствуют представители законодательной и исполнительной власти, финансовых организаций, общественники. Нам важно рассказать, что происходит с водой в Самаре. Уверен, и вам есть что сказать нам, о чём спросить. Мы готовы к диалогу".

Предприятие продолжает реализовывать инвестиционные проекты: в 2022 на это направили 2,4 млрд рублей, это на 1 млрд больше, чем в предыдущий год. Уже почти готовы два водовода в посёлок Управленческий, строятся водоводы в Куйбышевский район, продолжается реконструкция Городских очистных канализационных сооружений по федеральной программе "Оздоровление Волги".

Кроме нового масштабного строительства, обсудили обслуживание уже действующих сетей, благоустройство, контроль качества воды и сохранение экологии, борьбу с неплательщиками, нехватку кадров и многие другие.

Как отметил Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко, многие из проектов, которые уже реализуются, еще пару лет назад называли фантастическими, а сегодня благодаря государственно-частному партнёрству с "РКС-Самара" они стали реальностью. Но есть и вопросы, которые ещё предстоит решить: "Мы должны побороть ситуацию с социальным напряжением, которое возникает по отдельным конкретным адресам: это утечки, засоры. Вы реализуете миллиардные грандиозные проекты и тормозите на мелочах. Мы с вами понимаем, что сделать всё оперативно не всегда получается по объективным причинам, но такую цель надо ставить".

В продолжение темы председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев подчеркнул: "Отрадно видеть, что специалисты, выбравшие водоснабжение и водоотведение делом своей жизни, всей душой радеют за высокий результат. Справиться с проблемными вопросами: воровством крышек, нарушением правил эксплуатации канализации, задолженности по платежам, мы сможем, если консолидируем наши усилия. Мы готовы работать вместе".

Ознакомиться с годовым отчётом компании может каждый желающий: документ размещён на сайте samcomsys.ru в разделе Пресс-центр — Социальный отчёт компании.