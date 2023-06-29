На пост главы 11-го арбитражного апелляционного суда вновь претендует Наиля Сафаева

В понедельник, 3 июля, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рассмотрит заявление Наили Сафаевой о рекомендации кандидатом на должность председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

Напомним, Наиля Сафаева руководит 11-м арбитражным апелляционным судом с октября 2017 года. До того она работала заместителем председателя Арбитражного суда Татарстана. В 2017 г. Наиля Сафаева оказалась единственным претендентом на кресло председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. До нее суд возглавлял Александр Ефанов - до недавнего времени председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции.