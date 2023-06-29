Завершается модернизация ключевого транспортного узла "Транснефти"

На производственной площадке "Самара", являющейся одним из важнейших нефтетранспортных узлов АО "Транснефть - Приволга", уже в ближайшие годы завершится масштабная программа реконструкции. Стартовала она десять лет назад, и за это время площадка обзавелась новыми насосными станциями, средствами учета, системами автоматики и узлами компаундирования. При этом крупнейший в России резервуарный парк не только обновился на четверть, но также перестал зависеть от поставок иностранного оборудования и запасных частей к нему.

Сердце российской нефтеперекачки

Производственная площадка "Самара" по праву считается ключевым транспортным узлом системы магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть". На площадке происходит не только перекачка нефти, но и компаундирование разных ее сортов до нужных стандартов — важнейшая задача, от точности выполнения которой зависит очень многое.

Масштабную модернизацию площадки "Самара" предприятие ведет с 2013 года, а с 2015 года эти работы проводятся в рамках программы комплексной реконструкции, которая была рассчитана на период до 2024 года и включала в себя 89 объектов.

Немаловажно, что резервуары, насосы, системы автоматики и пожаротушения и смонтированное в ходе реконструкции оборудование — отечественного производства. Значительная часть этого оборудования разработана и изготовлена на предприятиях, входящих в систему ПАО "Транснефть".

"Практически все заменяемое оборудование, более 97%, произведено в Российской Федерации, — рассказывает главный инженер Самарского районного нефтепроводного управления Евгений Семериков. — Значительная его часть изготавливается на собственных предприятиях, что позволяет добиться соответствия требованиям компании. При этом специализированное оборудование российского производства не хуже зарубежного, а по некоторым параметрам и выигрывает у него. Немаловажно, что во время опытной эксплуатации оборудования мы даем производителю обратную связь, после чего он устраняет выявленные проблемы и корректирует параметры под наши стандарты. С иностранными агрегатами такое затруднительно, да и запчасти под них найти намного сложнее. Кроме того, если мы используем одинаковое оборудование, то и ремкомплекты к нему будут взаимозаменяемы, что сильно упростит поиск необходимых частей и снизит расходы".

Ждет полное обновление

Реконструкция в наибольшей степени затронула такой критически важный объект инфраструктуры, как станция смешения нефти. "Черное золото" поступает на площадку по нескольким крупным магистралям: из Сибири, Татарстана и Башкортостана идет высокосернистая нефть, а из Казахстана приходит вязкая, с высоким содержанием парафина мангышлакская нефть. И именно на станции смешения нефть компаундируется, формируются экспортные потоки, которые отправляются в Новороссийск, в нефтепроводы "Дружба" и на ряд нефтеперерабатывающих предприятий — в Новокуйбышевск, Саратов и Волгоград.

"Станцию смешения нефти можно сравнить с сердцем, — рассказывает Евгений Семериков. — Сюда приходит большинство российских нефтепроводов, и здесь же формируются экспортные потоки. В ходе реконструкции станции внедрена новая, современная технология автоматического смешения нефти, позволившая отказаться от ручного управления процессом и исключить человеческий фактор. Этапов регулирования несколько, и на каждом контролируется плотность, температура и расход нефти".

Также на станции смешения в 2015 году построена новая система измерения количества и показателей качества сырья (СИКН), которая позволяет автоматически измерять массу брутто нефти. Оборудование изготовлено на собственном производстве компании — заводе "Транснефтемаш" АО "Транснефть - Верхняя Волга". А всего на станции три таких СИКН.

Кроме того, вступил в строй новый комплекс очистных сооружений. Теперь вместо прудов-отстойников функционируют два резервуара-накопителя и станция очистки производственно-дождевых сточных вод.

"Самой большой сложностью оказалось проведение реконструкции в рамках непрекращающегося технологического процесса, — рассказывает Евгений Семериков. — Одно дело построить и запустить где-то в поле новую станцию, и совсем другое — модернизировать действующую площадку, не останавливая её работы. Мы работаем 24 часа в сутки без праздников и выходных, нефть идет по трубе непрерывным потоком. И при этом нужно соблюдать все меры пожарной и промышленной безопасности, следить за охраной труда. Все этапы должны быть хорошо продуманы и увязаны между собой, чтобы мы могли уложиться в сроки запуска объекта".

Всего за последние 10 лет на площадке "Самара" заменена четверть резервуарного парка, реконструированы сорок насосных агрегатов и более двухсот единиц запорной арматуры, заменены кабельные эстакады и электроустановки. Планируется, что к 2025 году производственная площадка "Самара" будет полностью обновлена и оснащена самым современным оборудованием.