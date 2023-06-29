Авито запустил индекс для оценки рынка труда

На платформе Авито Работа появился индекс для оценки конкуренции в найме персонала. Система выдает информацию о диапазоне предлагаемых зарплат и показывает уровень конкуренции за специалистов в конкретных сферах как в отдельных городах, так и в регионах или федеральных округах. Инструмент представлен на пресс-конференции компании.

Всего можно использовать пять фильтров: по федеральным округам, регионам, городам, сферам и профессиям. Итог отображается в виде цифрового индекса - от 1 до 10, где значения от 1 до 2 соответствуют рынку соискателя (когда вакансий больше, чем кандидатов). К числовому индексу система прилагает экспертные рекомендации Авито Работы, которые помогут работодателям в выборе стратегии подбора и найма персонала.

По данным платформы, например, в Самарской области в сфере производства индекс составляет 2,5. Это означает, что вакансий в регионе больше, чем соискателей, поэтому работодателям рекомендуется расширять воронку найма (искать кандидатов в других регионах и любого возраста), предлагать комфортные условия и зарплату не ниже, чем на других предприятиях.

"Индекс Авито Работы - это открытая аналитика для оценки конкуренции в найме персонала. В первую очередь инструмент будет удобен работодателям. В условиях высокой конкуренции за рабочую силу он поможет проанализировать ситуацию на рынке и выстроить наилучшую стратегию привлечения кандидатов. Соискатели тоже могут воспользоваться преимуществами платформы и оценить свои шансы на рынке труда", - объясняет директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Наиболее заметный прирост вакансий в I полугодии 2023 г. по сравнению с II полугодием 2022 г. отмечен по профессиям механик (в шесть раз) и техник (в 5,8 раза).

В Самаре больше всего предложений о работе в I полугодии 2023 г. было размещено в сфере производства - 14,8% от всех объявлений о найме на Авито Работе. Самые распространенные вакансии в этой отрасли - разнорабочий, грузчик и сварщик. На втором месте по количеству вакансий - курьерская доставка (11,3%).

В разрезе профессий по России (и в Самаре, в частности) самый востребованный работник - водитель (8% от числа всех вакансий), на втором месте - таксист (6%), на третьем - продавец-консультант (4%).

"Рынок труда претерпевает глобальные изменения, но при этом по-прежнему находится в руках соискателя. Компании нуждаются в рабочей силе - рост числа вакансий в I полугодии 2023 года составил 175% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Совокупное число вакансий выросло на 154%. При этом в стране наблюдается рекордно низкий уровень безработицы - 3,3%", - говорит управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Он отметил, что после "ковидной" эпохи появилась тенденция на удаленную работу. Очень часто как работодатели, так и соискатели ищут варианты для "удаленки", частичной занятости или подработки. При этом соискателю обычно важны размер зарплаты и гибкий график.

"Растет число вакансий для кандидатов без опыта работы. В 2023 году их стало в три раза больше по сравнению с прошлым годом. 12 процентов вакансий приходится на эту группу", - говорит Артем Кумпель.

Согласно июньскому исследованию Авито Работы по России (и в Самаре, в частности) 81% из тех, кто искал работу за последний год, подбирали вакансии на специальных онлайн-сервисах. Джоб-платформами пользовались подавляющее большинство опрошенных во всех возрастных группах и независимо от географии проживания. Также респонденты искали работу в Интернете с помощью социальных сетей (23%) и мессенджеров (21%).

Представители проекта также поделились секретами для соискателей. Прежде всего, чтобы соискателю максимально быстро найти хорошую работу - нужно быть активным. По статистике компании, соискателю нужно оставить от восьми до 10 откликов, чтобы найти работу. Необходимо активно записываться на интервью и приходить на них.

Кроме того, следует как можно подробнее составлять свое резюме. Лучше рассказать о своем опыте работы, упоминая разные детали, так работодатель сможет лучше узнать преимущества соискателя. Также множество деталей дает больше шансов, что резюме появится в рекомендациях работодателя.