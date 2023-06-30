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Строительство Строительство и недвижимость

Девелопер "Баланс Towers" благоустроит бульвар на пересечении ул. Луначарского и Московского шоссе

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Девелоперская компания "Альянс-Менеджмент" инвестирует в озеленение бульвара рядом со строящимися Жилыми башнями "Баланс Towers" на перекрестке ул. Луначарского и Московского шоссе. В результате в районе появится новая современная зеленая зона, которая будет радовать и автомобилистов, и пешеходов.

Фото: предоставлено УК "Альянс-Менеджмент"

Работы уже стартовали, и на данный момент ведется подготовка площадки под посадку: снятие сорновых растений, культивация земли и обновление грунта. Всего на территории, прилегающей̆ к Жилым башням "Баланс Towers" высадят более 2000 растений и деревьев. В том числе — крупномерные сосны, венгерскую сирень и композиции кустарников и цветов.

К созданию проектов благоустройства и озеленения девелоперы подходят по-разному и чаще всего ограничиваются озеленением территории только самого жилого комплекса. Девелопер "Альянс-Менеджмент" вышел за пределы строительной площадки, моделируя на старте сценарий благоустроенной и красивой жизни будущих резидентов "Баланс Towers".

"Наша философия проста — "делать больше, чем достаточно" — и так необходимо мыслить всем, кто имеет дело с городом и людьми. Вчера мы начали работы по благоустройству городской территории, прилегающей к "Баланс Towers". Территории очень активной и заметной. Мимо этого места каждый день проезжает почти весь город, и людям на пути на работу пешком или на автомобиле — неважно — хотят, чтобы было красиво. И, кстати. Исторически, в этом месте были цеха по благоустройству завода 4ГПЗ. И здесь специально разводили цветы для украшения всей территории. Так что можно сказать, что мы возвращаем красоту" — рассказала коммерческий директор компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова.

Что касается, будущего пространства "Баланс Towers", то здесь планируется реализовать не просто концепцию "двор без машин" с трёхуровневым подземным паркингом, а пойти дальше — двор будет поднят на уровень второго этажа дома. Здесь построят несколько площадок, включая спортивную, игровую, зеленый лабиринт и парковую зону с арт-объектами. А под окнами со стороны первой линии запанирован общественный парк.

Напомним, что строительство "Баланс Towers" началось в марте этого года. Высота первой башни составит 22 этажа, а второй —37 этажей и это будет самое высокое жилое здание Самары. Девелопер проекта "Альянс-Менеджмент", известен в Самаре жилыми комплексами "Фрегат", "Галактика" на улице Ново-Садовой и "Парус" на берегу Волги.

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