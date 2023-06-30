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Происшествия

Умер бывший военком Самарской области Александр Даньшин

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как стало известно Волга Ньюс, скончался бывший военком Самарской области Александр Даньшин. По предварительной информации, у него оторвался тромб во время прогулки по берегу Азовского моря.

Информацию подтвердили несколько источников, которые были близки бывшему военкому. Организацией церемонии прощания занимаются военные. Прощание должно состояться в Окружном доме офицеров в Самаре 2 июля, с 10:00 до 12:00.

Александр Даньшин возглавлял военный комиссариат региона 13 лет. Он покинул должность в 2020 г. из-за возраста в звании генерал-майора.

Даньшин окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, был командиром танкового батальона Группы советских войск в Германии.

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