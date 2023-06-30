Умер бывший военком Самарской области Александр Даньшин

Как стало известно Волга Ньюс, скончался бывший военком Самарской области Александр Даньшин. По предварительной информации, у него оторвался тромб во время прогулки по берегу Азовского моря.
Информацию подтвердили несколько источников, которые были близки бывшему военкому. Организацией церемонии прощания занимаются военные. Прощание должно состояться в Окружном доме офицеров в Самаре 2 июля, с 10:00 до 12:00.
Александр Даньшин возглавлял военный комиссариат региона 13 лет. Он покинул должность в 2020 г. из-за возраста в звании генерал-майора.
Даньшин окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, был командиром танкового батальона Группы советских войск в Германии.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!