Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Чиркович перешел в сербский клуб

Полузащитник "Крыльев Советов" Александар Чиркович перешел в сербский клуб "Бачка Топола" на правах аренды, сообщает sport24.ru.

В самарский клуб 21-летний Чиркович перешел в августе прошлого года, он провел 20 матчей во всех турнирах и отметился тремя голами.

"Александар Чиркович — молодой и перспективный футболист, но для развития ему важна постоянная игровая практика. В "Крыльях" по разным причинам, в силу большой конкуренции, он играл не так часто. Мы поговорили с игроком и пришли к решению, что сейчас для его прогресса лучше будет выступать за клуб, где он может играть и развиваться. Мы рассчитываем, что Чиркович сможет прогрессировать и по окончании аренды вернется в "Крылья" уже более опытным игроком, который может бороться за место в стартовом составе", — сказал спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.