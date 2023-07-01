16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Чиркович перешел в сербский клуб "Крылья Советов" просматривают трех молодых футболистов Контракт Александра Зуева с "Крыльями" завершен Женская команда "Крылья Советов" сыграла вничью с "Краснодаром" "Крылья Советов" вышли из отпуска

Футбол Спорт

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Чиркович перешел в сербский клуб

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полузащитник "Крыльев Советов" Александар Чиркович перешел в сербский клуб "Бачка Топола" на правах аренды, сообщает sport24.ru.

В самарский клуб 21-летний Чиркович перешел в августе прошлого года, он провел 20 матчей во всех турнирах и отметился тремя голами.

"Александар Чиркович — молодой и перспективный футболист, но для развития ему важна постоянная игровая практика. В "Крыльях" по разным причинам, в силу большой конкуренции, он играл не так часто. Мы поговорили с игроком и пришли к решению, что сейчас для его прогресса лучше будет выступать за клуб, где он может играть и развиваться. Мы рассчитываем, что Чиркович сможет прогрессировать и по окончании аренды вернется в "Крылья" уже более опытным игроком, который может бороться за место в стартовом составе", — сказал спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6