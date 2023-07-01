"Крылья Советов" уступили "Соколу" в первом контрольном матче

В субботу, 1 июля, самарские "Крылья Советов" уступили "Соколу" из Саратова в первом контрольном матче - 1:2, сообщает пресс-служба клуба.
Команды провели два тайма по 45 минут, и дополнительный тайм 30 минут. Голом у самарцев отметился Дмитрий Цыпченко.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?