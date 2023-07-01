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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Соколу" в первом контрольном матче

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 июля, самарские "Крылья Советов" уступили "Соколу" из Саратова в первом контрольном матче - 1:2, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Команды провели два тайма по 45 минут, и дополнительный тайм 30 минут. Голом у самарцев отметился Дмитрий Цыпченко.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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