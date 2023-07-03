В Самаре исполнитель двойного заказного убийства и покушения не смог выйти по УДО

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на отказ в УДО Евгению Худякову, который был осужден за двойное убийство и покушение на убийство. В удовлетворении жалобы также отказано.

Свой срок 22 с половиной года лишения свободы Худяков получил в сентябре 2007 г., когда присяжные признали его и двоих подельников виновными в смерти матери восьмимесячного ребенка Юлии Вайсблат и ее отца, а также покушении на жизнь ее матери.

Житель Новокуйбышевска Петр Супаков заказал своим приятелям Худякову и Железникову убить его молодую жену и ее родителей за 100 тыс. рублей. Исполнители ввалились в квартиру, где проживали супруги Вайсблат, в тот вечер, когда у них осталась ночевать дочь с малышом.

Нападавшие застрелили Юлию, ее отец скончался от множественных ножевых ран, а мать оказалась раненной в шею и челюсть. Очнувшись, она смогла тихо выбраться из квартиры и добежать до отделения милиции.

Под подозрение сразу попал Супаков, а вскоре задержали и его приятелей. Поначалу все письменно признались в совершении преступления. По версии обвинения, мотивом заказного убийства была корысть: Супаков возжелал стать единственным распорядителем имущества погибших, которое перешло бы его малолетнему сыну.

Федеральный судья Ольга Бурцева на основании вердикта приговорила заказчика преступления к 21 году колонии строгого режима, а второго исполнителя — ранее судимого Железникова по совокупности приговоров — к 17 годам.

Осужденные пытались обжаловать вердикт присяжных в Верховном Суде, но безуспешно. Всем троим также отказали в условно-досрочном освобождении.