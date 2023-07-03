Двое жителей Самарской области убили знакомого, чтобы начать торговать антиквариатом

В Самаре суд вынес приговор двоим мужчинам, которых признали виновными в убийстве и крупном хищении. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В феврале 2019 г. подельники вместе с общим знакомым решили продать квартиру последнего. Жилье находилось в центре Самары. На вырученные 4,1 млн руб. приятели планировали развивать бизнес по продаже антиквариата. При этом деньги продавец отдал на хранение одному из обвиняемых.

Получив средства, приятели решили избавиться от третьего партнера. Они вывезли жертву в лес в Хвалынском районе Саратовской области, зарубили топором, присыпали тело ветками и снегом и уехали.

Суд приговорил одного из убийц к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Второй осужденный получил 15 лет лишения свободы в колонии строго режима и ограничение свободы на год.