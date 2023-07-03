Силами ГК "ЭкоВоз" в Тольятти переработаны десятки тонн пластиковых пакетов

Больше 50 тонн пластиковых пакетов и пленки собраны и переработаны ГК "ЭкоВоз" в Тольятти. Именно такое количество отходов сдали жители города в жёлтые сетчатые контейнеры, стационарные пункты или ЭкоМобиль компании "ЭкоВоз". 3 июля в компании подвели итоги экологических акций, направленных на уменьшение использования пластика, начиная с 2009 года, а это без малого 14 лет.

День был выбран не случайно — 3 июля отмечается Международный день отказа от пластиковых пакетов. Это повод не только задуматься о сокращении у себя дома пакетов с пакетами, но и подсчитать — сколько вредного мусора не попадет на полигоны или того хуже — в леса, реки и озера.

ГК "ЭкоВоз" обращается с благодарностью ко всем, у кого не поднимается рука выбросить негодный пакет в обычное мусорное ведро, ведь тогда он загрязняется остатками пищи и его сложно извлечь на комплексе по переработке отходов "ЭкоРесурсПоволжье". В таком случае у пакета остается один путь — на полигон, где он будет разлагаться около 400 лет.

Не нужно забывать, что при производстве пластика на него тратятся ценные ресурсы — нефть и электроэнергия.

Еще лучше, если покупатели совсем отказываются от пакета в магазине и берут с собой экомешочки или фруктовки для покупки на развес. Использование различных шопперов еще и выгодно — не нужно каждый раз тратиться на пакет-майку. А красивая экосумка либо авоська — современный и привлекательный аксессуар, на который все смотрят и любуются, втайне мечтая о такой же.