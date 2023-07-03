16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЗОЖ-продукты занимают на столах россиян все больше места Три года расследования: полиция "не приняла окончательного решения" о загрязнении воздуха в Волгаре Самарские нефтяники провели экологическую акцию в Кинельском районе В Самарскую область 13 июня вернется тепло Сотрудники Самаранефтегаза считают заботу о природе своей обязанностью

Экология Общество

Силами ГК "ЭкоВоз" в Тольятти переработаны десятки тонн пластиковых пакетов

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Больше 50 тонн пластиковых пакетов и пленки собраны и переработаны ГК "ЭкоВоз" в Тольятти. Именно такое количество отходов сдали жители города в жёлтые сетчатые контейнеры, стационарные пункты или ЭкоМобиль компании "ЭкоВоз". 3 июля в компании подвели итоги экологических акций, направленных на уменьшение использования пластика, начиная с 2009 года, а это без малого 14 лет.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

День был выбран не случайно — 3 июля отмечается Международный день отказа от пластиковых пакетов. Это повод не только задуматься о сокращении у себя дома пакетов с пакетами, но и подсчитать — сколько вредного мусора не попадет на полигоны или того хуже — в леса, реки и озера.

ГК "ЭкоВоз" обращается с благодарностью ко всем, у кого не поднимается рука выбросить негодный пакет в обычное мусорное ведро, ведь тогда он загрязняется остатками пищи и его сложно извлечь на комплексе по переработке отходов "ЭкоРесурсПоволжье". В таком случае у пакета остается один путь — на полигон, где он будет разлагаться около 400 лет.

Не нужно забывать, что при производстве пластика на него тратятся ценные ресурсы — нефть и электроэнергия.

Еще лучше, если покупатели совсем отказываются от пакета в магазине и берут с собой экомешочки или фруктовки для покупки на развес. Использование различных шопперов еще и выгодно — не нужно каждый раз тратиться на пакет-майку. А красивая экосумка либо авоська — современный и привлекательный аксессуар, на который все смотрят и любуются, втайне мечтая о такой же.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6