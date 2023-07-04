Нижегородский "Пари НН" выкупит у "Крыльев Советов" полузащитника Артема Соколова, сообщает euro-football.ru со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Соколов провел именно в "Пари НН". За нижегородский клуб у него набралось шесть выходов на поле. Первую часть сезона 20-летний футболист провел в "Крыльях", в составе самарского коллектива он вышел на поле в 15 матчах, отметившись одним ассистом. Выступает футболист на позиции центрального атакующего полузащитника, может сыграть как на левом, так и на правом фланге атаки.

Сумма сделки по игроку между двумя клубами Поволжья составит 45 млн руб., игрок подпишет трехлетний контракт с нижегородцами.