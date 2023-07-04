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В Самарской области создан прототип сильного искусственного интеллекта

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прототип сильного искусственного интеллекта (ИИ), разработанный резидентами "Жигулевской долины", продемонстрировал способности, которые ранее считались недостижимыми для нейронных сетей.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Во время теста новой нейронной сети ей показали более ста примеров из элементарной арифметики. Начав обучение с нуля и наблюдая за примерами, нейросеть самостоятельно разобралась, как работают числа и арифметические действия, затем поняла, что эти действия можно комбинировать друг с другом, и принялась придумывать необычные формулы. Через 20 минут она заново открыла знаменитое тождество, опубликованное в 1911 году индийским математиком Сринивасой Рамануджаном, а также вывела новую формулу, упоминания которой вообще не удалось найти в литературе.

Резидент реализует в технопарке проект "Создание онлайн сервиса в формате единого окна на основе технологии блокчейн и искусственного интеллекта для депонирования объектов авторского и смежных прав". Поддержка предпринимателей, в том числе в сфере высоких технологий — одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Многие успешные проекты наших разработчиков вызывают серьезный интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Быстрому выводу на рынок этих уникальных, инновационных продуктов во многом способствуют те условия, которые созданы для развития технологий в Самарской области", — акцентировал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

В последнее время направление искусственного интеллекта развивается очень бурно. Было создано несколько мощных нейросетей, обученных на огромных массивах данных.

Новый нейронный алгоритм "Когнитоид" с самого начала проектировался именно как сильный ИИ и работает на других принципах. Нейроны в нем выполняют сложные вычисления и обладают собственной памятью, а не просто суммируют сигналы. Они способны замечать и обобщать глубокие закономерности, что приводит к пониманию смыслов. Это и дает способность к творческому мышлению, не ограниченному исходными данными.

Алгоритм пока реализован в ранней версии, идет работа над его улучшением, а также обучением нейросети различным навыкам, в первую очередь языкам, математике, знаниям о различных предметных областях. По мере развития новая нейросеть станет способна решать любые задачи — общаться, делать предсказания, выполнять научные исследования, управлять беспилотными автомобилями в реальном времени, при этом, как и человек, обладать всеми навыками сразу и комбинировать их, применяя здравый смысл. У сильного ИИ фундаментальных препятствий для этого нет.

"Особенностью алгоритма, наряду с высокой сложностью нейронных вычислений, является их высокая параллельность. Чем больше в сети узлов, тем алгоритм мощнее. Поэтому идеальной средой для его работы является Интернет, — рассказал о разработке руководитель проекта и создатель алгоритма "Когнитоид" Сергей Инюшкин. — К концу года эффект от роста сети уже должен стать заметным, а в конечном итоге нашей долгосрочной целью является достижение когнитивного превосходства — создание системы более разумной, чем человек. Она смогла бы помочь человечеству совершить технологический скачок, за несколько минут делая открытия, на которые людям требуются века. Не говоря уже о том, что могла бы применяться для выполнения любой более простой интеллектуальной работы".

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

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