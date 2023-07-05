В Самарской губернии состоялись Дни поля

27 июня такое мероприятие было организовано при поддержке регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия на опытных полях Самарского государственного аграрного университета в селе Угорье Кинельского района. А 30 июня аграриев собирал на полях Приволжского района Зерновой соевый союз.

Формат Дня поля хорош тем, что позволяет производителям сельскохозяйственной продукции не только делиться опытом, знакомиться с новыми технологиями и научными разработками, но и на единой площадке встретиться с множеством партнеров, которые, обеспечивают фермеру успех в работе.

В этом году пять десятков компаний: производители удобрений, продавцы тракторов и комбайнов, поставщики семян, мелиораторы, страховые и лизинговые компании — приняли участие в самарском Дне поля — 2023 в Кинельском районе, чуть меньше — в Приволжском.

Посетители выставок могли получить квалифицированную консультацию специалистов, побывать на мастер-классах и круглых столах, посвященных самым насущным темам сельского хозяйства. Главный агроном ЗАО "Мордовский бекон" Михаил Трубкин делился секретами выращивания такой перспективной для российского сельского хозяйства культуры как соя. Зерновой союз для всех желающих организовал экскурсии в яблоневые сады и на ягодные плантации ООО "Сад", чтобы ознакомить с технологиями капельного полива и сбора урожая. На полях Приволжского района даже устроили агро-битву: традиционный опрыскиватель против беспилотного летательного аппарата. Выясняли, что сегодня эффективнее, удобнее и выгоднее для защиты или подкормки растений.

Плодородие почвы — первостепенный вопрос для любого агрария. Как отметил главный инженер агрохолдинга "Зерно Жизни" (ГК СИНКО) Сергей Пияков, сегодня производитель сельхозпродукции стремится повышать не только количество, но, прежде всего, качество урожая. А это невозможно без улучшения плодородия почвы с помощью современных технологий — грамотного использования удобрений: мезо-микроэлементов.

"Принимая решение об объеме и структуре минерального питания, следует ориентироваться на конечный результат, а не на сиюминутную экономию. Потратив тысячу рублей на качественную и сбалансированную подкормку растений, фермер в итоге выиграет десятки тысяч рублей, вырастив зерно более высокого класса, — уверен директор самарского офиса крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" Александр Смирнов. — Главное — понимать, в каких именно элементах нуждается культура, достаточно ли их содержится в почве, когда и как их правильно вносить. Мы помогаем своим потребителям разобраться в этом непростом вопросе. С этого года мы предоставляем сервис агрохимического обследования почв с помощью автоматизированного высокоточного оборудования. По итогам исследования мы подбираем полю оптимальную, с учетом требований и возможностей клиента, "диету" — систему минерального питания, учитывающую и особенности почвы, и метеорологические условия, и специфику целевых сельхозкультур. Этот подход позволяет и планировать урожай, и соблюдать планы по рентабельности, и заботиться о плодородии и здоровье почвы — главного актива любого сельхозпредприятия".

Компания "Степные зори" из Большеглушицкого района Самарской области выращивает на своих полях подсолнечник, просо, ячмень, и, по словам ее представителя Антона Маскайкина, не первый год сотрудничает с "ФосАгро-Регион" по минеральным удобрениям. Это позволило значительно повысить урожайность.

Особо многолюдно было на площадках, где была выставлена сельскохозяйственная техника. Прицениться, потрогать новое оборудование, да и заглянуть под капот машин не возбранялось, а также оценить технику в работе. Компания БСГ демонстрировала возможности современной поливальной машины, а Зерновой соевый союз проводил мастер-класс по закладке зерна в рукав.

Если российские и белорусские тракторы самарскому фермеру хорошо известны, то вот китайские машины мощностью от 40 до 260 лошадиных сил только взялись завоевывать российский рынок. Как отметил руководитель отдела продаж ООО "Аграрные машины" Алексей Куклев, тракторы из поднебесной марки LOVOL начали продавать в Самаре четыре года назад. "За первый сезон было продано всего пять машин. На следующий год — уже двадцать. Чтобы продемонстрировать их возможности, тракторы давали потенциальным покупателям для тестов. А в прошлом году реализовано уже 140 тракторов. Китайские производители весьма быстро реагируют на запросы российских потребителей. Сделали более производительную гидравлику, улучшили шумоизоляцию, усилили навеску, добавили освещение, в базовой комплектации уже имеется кондиционер".

Прямо на площадке самарского Дня поля было заключена не одна многомиллионная сделка. Аграрии не хотят терять время. Ведь в этом году перед агропромышленным комплексом региона стоит задача произвести 2,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 1 млн тонн масличных культур, в специализированных сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах картофеля и овощей — 250 тыс. тонн и 16,3 тыс. тонн плодов и ягод.

Дни поля, прошедшие в нашей губернии, наглядно продемонстрировали, что сельское хозяйство сегодня не просто весомая часть российской и самарской экономики, но высокотехнологичная отрасль, требующая больших знаний, умений, научного подхода и располагающая необходимым потенциалом для решения вопросов продовольственной безопасности.