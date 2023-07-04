Для пропавшего на Казбеке альпиниста из Новокуйбышевска это было первое восхождение

Для альпиниста из Новокуйбышевска Александра Шевелева, пропавшего на горе Казбек в Северной Осетии, это было первое восхождение, сообщает "КП-Самара".
Напомним, о ЧП сотрудникам МЧС сообщили 2 июля в 20:55. Пропавший восходил в группе из трех человек и не дошел до контрольной точки на высоте 3500 м. Об исчезновении товарища заявил один из участников группы. По его словам, мужчина немного отстал от товарищей, пообещав догнать их позднее, но в назначенном месте так и не появился.
В последний раз пропавшего туриста видели на отметке примерно в 4900 м спортсмены из Перми, также совершавшие восхождение на вершину.
В республиканском ГУ МЧС сообщают, что группа из Самарской области не была зарегистрирована в МЧС России.
На поиски отправились спасатели республиканского МЧС. На помощь снарядили вертолет МИ-8. Однако летательный аппарат не удалось посадить на высоте 4200 метров из-за сильной ветрености, что усложнило поиск. Сейчас Александра Шевелева разыскивает пешая группа.
Бывшая жена Александра Анна рассказала изданию, что ранее мужчина не совершал восхождений.
"Саша - физически подготовленный, спорт в его жизни был всегда. Он очень крепкий и сильный мужчина, - рассказывала Анна Шевелева. - Опыта в альпинизме у Саши нет, это было его первое восхождение. Он очень хорошо подкован в теории, но практики в этом деле не было".
По словам женщины, на Северный Кавказ житель Новокуйбышевска отправился не один - взял в отпуск мать и сына. Родня осталась отдыхать в Железноводске, а Александр обещал присоединиться к ним 5 июля.
По рассказам бывшей жены, Александр долгое время трудился в строительной фирме в Новокуйбышевске. Потом стал заниматься ремонтом квартир и изготовлением мебели.
"Еще он очень хороший отец. Всегда много времени уделял нашим детям", - говорит Анна.
У Анны и Александра четверо детей. Самому младшему - 3 года.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!