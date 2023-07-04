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Для пропавшего на Казбеке альпиниста из Новокуйбышевска это было первое восхождение Альпинист из Новокуйбышевска пропал при восхождении на гору Казбек В Самаре под колесами электропоезда погиб молодой мужчина В Самаре мужчина спрыгнул с 6-го причала речного вокзала и остался жив Унесенный ветром на сапсерфе мужчина спасен на Волге в Тольятти

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Для пропавшего на Казбеке альпиниста из Новокуйбышевска это было первое восхождение

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Для альпиниста из Новокуйбышевска Александра Шевелева, пропавшего на горе Казбек в Северной Осетии, это было первое восхождение, сообщает "КП-Самара".

Напомним, о ЧП сотрудникам МЧС сообщили 2 июля в 20:55. Пропавший восходил в группе из трех человек и не дошел до контрольной точки на высоте 3500 м. Об исчезновении товарища заявил один из участников группы. По его словам, мужчина немного отстал от товарищей, пообещав догнать их позднее, но в назначенном месте так и не появился.

В последний раз пропавшего туриста видели на отметке примерно в 4900 м спортсмены из Перми, также совершавшие восхождение на вершину.

В республиканском ГУ МЧС сообщают, что группа из Самарской области не была зарегистрирована в МЧС России.

На поиски отправились спасатели республиканского МЧС. На помощь снарядили вертолет МИ-8. Однако летательный аппарат не удалось посадить на высоте 4200 метров из-за сильной ветрености, что усложнило поиск. Сейчас Александра Шевелева разыскивает пешая группа.

Бывшая жена Александра Анна рассказала изданию, что ранее мужчина не совершал восхождений.

"Саша - физически подготовленный, спорт в его жизни был всегда. Он очень крепкий и сильный мужчина, - рассказывала Анна Шевелева. - Опыта в альпинизме у Саши нет, это было его первое восхождение. Он очень хорошо подкован в теории, но практики в этом деле не было".

По словам женщины, на Северный Кавказ житель Новокуйбышевска отправился не один - взял в отпуск мать и сына. Родня осталась отдыхать в Железноводске, а Александр обещал присоединиться к ним 5 июля.

По рассказам бывшей жены, Александр долгое время трудился в строительной фирме в Новокуйбышевске. Потом стал заниматься ремонтом квартир и изготовлением мебели.

"Еще он очень хороший отец. Всегда много времени уделял нашим детям", - говорит Анна.

У Анны и Александра четверо детей. Самому младшему - 3 года.

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