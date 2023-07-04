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Экология Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает клиентов принять участие в акции "Экодесант" и внести вклад в сохранение природы

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани присоединиться к акции "Экодесант", чтобы поддержать бережное отношение к природе — клиенты компании могут сдать отработанные элементы питания в целом ряде офисов обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс". Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 2020 года энергетики принимают отработанные батарейки в пяти офисах обслуживания клиентов: в Самаре по ул. Маяковского, 15 и ул. Революционной, 101б, в Тольятти по ул. Мира, 76, в Сызрани на проспекте 50 лет Октября, 24, в Новокуйбышевске на Ленинградской, 4а. По мере наполнения боксов элементы питания передаются в специализированную организацию для переработки.

"Сотрудники компании принимают участие в целом ряде экологических мероприятий — от высадки леса до субботников в городах присутствия. Призываем клиентов участвовать таких акциях, как "Экодесант" и "Офис в кармане", тем самым внести посильный вклад в сохранение природы региона", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Напомним, что с 1 мая в Самарской области проходит акция "Офис в кармане". Клиенты энергокомпании, отказавшиеся от получения бумажных платежных документов, автоматически становятся ее участниками. Для них пройдет два розыгрыша призов: победители получат смартфоны. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании.

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