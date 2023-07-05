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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов объявил о старте конкурса грантов для молодых и социальных предпринимателей

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 500 тысяч рублей могут получить победители на развитие своих проектов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В конкурсном отборе смогут принять участие предприниматели в возрасте до 25 лет и представители социального бизнеса. Все они являются выпускниками обучения по основам создания и ведения своего дела. Для молодых людей в регионе прошла акселерационная программа "Ты - предприниматель", а для предпринимателей, состоящих в реестре социальных, в региональном центре "Мой бизнес" была организована своя тематическая программа, связанная с особенностями этого направления бизнес-деятельности. Программы реализуются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Создание условий для стабильной работы и развития бизнеса в регионе - одна из ключевых задач для областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

"Мы рады снова объявить старт приема заявок на конкурс грантов для наших молодых предпринимателей, которые только погружаются в бизнес-среду, и для социального бизнеса, поддержка которого для нас - особое, приоритетное направление работы, - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Гранты помогут победителям конкурса направить средства на самые разные направления, среди которых покупка оборудования, необходимых материалов и комплектующих, аренда помещения. А пока главной целью участников станет успешная презентация своего проекта перед комиссией, оценивающей перспективность и жизнеспособность каждой идеи", - пояснил министр.

Подать документы для участия в конкурсном отборе необходимо до 2 августа 2023 года включительно. Размер гранта может составить до 500 тысяч рублей.

Средства получателям грантов будут предоставляться единовременно в полном объеме. Основное условие - софинансирование предпринимателем не менее 25% расходов на реализацию проекта от общего объема запланированных затрат.

Победители конкурса смогут направить средства на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, выплаты по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов, комплектующих, необходимых для производства продукции, и другие цели.

Подробнее познакомится с требованиями к участникам конкурса, а также с полным перечнем документов, которые необходимо представить, можно на сайте mybiz63.ru.

Подать заявку можно в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обратиться по телефону 8 (846) 254 -09-71 или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.

"Молодых предпринимателей сейчас очень поддерживают, чтобы они могли построить свой бизнес, работать на себя. И за это надо выразить огромную благодарность", - отметил выпускник программы "Ты - предприниматель" и претендент на грант 2023 года Дмитрий Стулов.

"Получение гранта - для меня это большая возможность реализации и продвижения своей мечты - развития козьей фермы. Очень благодарна министерству экономического развития и центру "Мой бизнес" за полученные знания и поддержку для молодых предпринимателей", - подчеркнула обладательница гранта 2022 года Анна Осипова.

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