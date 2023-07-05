Пропавший на Казбеке новокуйбышевский альпинист вышел на связь

Пропавший на горе Казбек альпинист из Новокуйбышевска вышел на связь с территории Грузии, сообщает "Самарское обозрение".
Напомним, о ЧП сотрудникам МЧС сообщили 2 июля в 20:55. Пропавший восходил в группе из трех человек и не дошел до контрольной точки на высоте 3500 м. Об исчезновении товарища заявил один из участников группы. По его словам, мужчина немного отстал от товарищей, пообещав догнать их позднее, но в назначенном месте так и не появился.
В последний раз пропавшего туриста видели на отметке примерно в 4900 м спортсмены из Перми, также совершавшие восхождение на вершину.
В республиканском ГУ МЧС сообщают, что группа из Самарской области не была зарегистрирована в МЧС России.
Во вторник, 4 июля, из-за плохой погоды пешей группе пришлось приостановить поиски на высоте 3,5 тыс. м, вторая группа осталась на плато. В среду, 5 июля, в 5 утра поиски продолжились, а около полудня супруга скалолаза сообщила, что он на склоне горы на территории Грузии.
По данным спасателей, новокуйбышевцу удалось связаться с пограничниками Грузии. Турист сообщил им, что находится около реки. Теперь грузинские пограничники устанавливают его точное месторасположение.
"Поисково-спасательные работы на российской стороне Казбека завершены. Спасатели СОПСО МЧС России в условиях сильного снегопада начали спуск на равнину", — сообщили в МЧС.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!