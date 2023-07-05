Пропавший на Казбеке новокуйбышевский альпинист вышел на связь

Пропавший на горе Казбек альпинист из Новокуйбышевска вышел на связь с территории Грузии, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, о ЧП сотрудникам МЧС сообщили 2 июля в 20:55. Пропавший восходил в группе из трех человек и не дошел до контрольной точки на высоте 3500 м. Об исчезновении товарища заявил один из участников группы. По его словам, мужчина немного отстал от товарищей, пообещав догнать их позднее, но в назначенном месте так и не появился.

В последний раз пропавшего туриста видели на отметке примерно в 4900 м спортсмены из Перми, также совершавшие восхождение на вершину.

В республиканском ГУ МЧС сообщают, что группа из Самарской области не была зарегистрирована в МЧС России.

Во вторник, 4 июля, из-за плохой погоды пешей группе пришлось приостановить поиски на высоте 3,5 тыс. м, вторая группа осталась на плато. В среду, 5 июля, в 5 утра поиски продолжились, а около полудня супруга скалолаза сообщила, что он на склоне горы на территории Грузии.

По данным спасателей, новокуйбышевцу удалось связаться с пограничниками Грузии. Турист сообщил им, что находится около реки. Теперь грузинские пограничники устанавливают его точное месторасположение.

"Поисково-спасательные работы на российской стороне Казбека завершены. Спасатели СОПСО МЧС России в условиях сильного снегопада начали спуск на равнину", — сообщили в МЧС.



