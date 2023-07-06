В Тольятти мошенники обманули 93-летнюю женщину

Тольяттинские полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества, от которого пострадала пожилая местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

93-летней женщине позвонила неизвестная и представилась соседкой, которая попала в ДТП и теперь нуждается в деньгах на операцию и мобильнике для связи с родственниками. Пенсионерка решила помочь и в подъезде передала "курьеру" 100 тыс. руб. и кнопочный телефон.

После этого тольяттинка сходила к родственникам "пострадавшей" и узнала, что стала жертвой обмана. Теперь правоохранители разыскивают мошенников.