В Тольятти мошенники обманули 93-летнюю женщину

Тольяттинские полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества, от которого пострадала пожилая местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
93-летней женщине позвонила неизвестная и представилась соседкой, которая попала в ДТП и теперь нуждается в деньгах на операцию и мобильнике для связи с родственниками. Пенсионерка решила помочь и в подъезде передала "курьеру" 100 тыс. руб. и кнопочный телефон.
После этого тольяттинка сходила к родственникам "пострадавшей" и узнала, что стала жертвой обмана. Теперь правоохранители разыскивают мошенников.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?