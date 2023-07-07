В пятницу, 7 июля, "Крылья Советов" обыграли "Нефтехимик" в товарищеском матче, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в Москве.
Счет встречи — 3:2 в пользу "Крыльев". Голами у самарцев отметились Данил Липовой (75‑я минута), Сергей Бабкин (79‑я) и Егор Ушаков (86‑я).
В следующем товарищеском матче "Крылья Советов" 12 июля сыграют против "Рубина".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?