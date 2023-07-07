"Крылья Советов" планируют подписать лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

Нападающий солигорского "Шахтера" Егор Карпицкий продолжит карьеру в "Крыльях Советов", сообщает Metaratings.ru.

Ранее футболист уже побывал в расположении самарской команды, провел несколько тренировок и вернулся в "Шахтер" на еще одну игру.

Белорусский форвард еще не подписал контракт с "Крыльями", сейчас стороны обсуждают условия соглашения. Однако 6 июля главный тренер "Шахтера" Алексей Бага уже объявил об уходе Карпицкого в другой клуб.

19-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Белоруссии, забив 12 мячей в 13 играх. Также он отметился хет-триком в ворота сборной России U20 за молодежную сборную Белоруссии в победном матче (5:1).