По факту взрыва на заводе "Промсинтез" возбудили уголовное дело

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По факту ЧП на завод "Промсинтез" в Чапаевске возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек"). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.