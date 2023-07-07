По факту взрыва на заводе "Промсинтез" возбудили уголовное дело

По факту ЧП на завод "Промсинтез" в Чапаевске возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек"). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, на заводе произошел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще двое получили травмы.
Сообщалось, что ЧП произошло во время демонтажа технического трубопровода. По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми, и в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ.
По мнению следователей, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности.
Работу следственной группы курирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления Александр Воеводин.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?