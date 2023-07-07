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Преступления Происшествия

По факту взрыва на заводе "Промсинтез" возбудили уголовное дело

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту ЧП на завод "Промсинтез" в Чапаевске возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек"). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, на заводе произошел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще двое получили травмы.

Сообщалось, что ЧП произошло во время демонтажа технического трубопровода. По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми, и в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ.

По мнению следователей, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности.

Работу следственной группы курирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления Александр Воеводин.

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