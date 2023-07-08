Жителя Самарской области оштрафовали за угон машины друга

В Клявлинском районе Самарской области суд назначил штраф 20 тыс. руб. 31-летнему мужчине, которого обвиняли в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Однажды 33-летний потерпевший на своей "двенадцатой" приехал с приятелем в кафе на станции Клявлино. Там он почти сразу же попал в ссору, из-за которой сначала оказался на улице, а затем обратился в больницу.

Через какое-то время мужчина вернулся в заведение, но не нашел там ни приятеля, ни свой верхней одежды и телефона, ни автомобиля. Потерпевший попросил помощи на ближайшей АЗС, где и вызвал полицию.

Правоохранители нашли автомобиль в соседнем селе — во дворе того самого приятеля. Тот пояснил, что, когда друг не вернулся в кафе, он вышел с его вещами на улицу и увидел незакрытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Якобы опасаясь, что машину могут похитить, приятель сам решил уехать на ней домой.

Владелец автомобиля попросил привлечь к ответственности знакомого, так как не разрешал ему пользоваться своей машиной.