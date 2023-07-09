В Тольятти сотрудницы банка спасли двух пенсионерок от мошенников

В Тольятти сотрудницы банков помогли пенсионерам не попасться на удочку мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Одной из жертв — 86-летней женщине позвонили неизвестные и предложили выгодно купить дорогую мебель за 1,3 млн рублей. Пенсионерка согласилась и по их инструкциям пошла снимать деньги со счета, чтобы перевести "продавцу".
Намерение пожилой тольяттинки снять столько денег насторожило сотрудницу банка. Она сказала, что уже 18:00 и такую сумму надо заказывать заранее, попросила пенсионерку прийти завтра и обратилась в полицию. На следующий день с обманутой женщиной в банке встретился оперуполномоченный уголовного розыска и объяснил, что мошенники пытались выманить у нее деньги.
Второй случай произошел с 56-летней местной жительницей. Она хотела оформить потребительский кредит на 1,7 млн рублей. Сотрудница банка спросила о цели получения денег. Женщина ответила, что хочет купить дачу, но при этом слишком сильно нервничала. Операционисту банка это показалось подозрительным, и она вызвала полицию. В итоге выяснилось, что тольяттинке позвонили с московского номера, сказали, что на нее по генеральной доверенности пытаются оформить кредит, и убедили, что теперь ей самой нужно взять заем в ближайшем отделении банка и перевести средства на "безопасный" счет.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?