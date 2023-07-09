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Преступления Происшествия

В Тольятти сотрудницы банка спасли двух пенсионерок от мошенников

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудницы банков помогли пенсионерам не попасться на удочку мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Одной из жертв — 86-летней женщине позвонили неизвестные и предложили выгодно купить дорогую мебель за 1,3 млн рублей. Пенсионерка согласилась и по их инструкциям пошла снимать деньги со счета, чтобы перевести "продавцу".

Намерение пожилой тольяттинки снять столько денег насторожило сотрудницу банка. Она сказала, что уже 18:00 и такую сумму надо заказывать заранее, попросила пенсионерку прийти завтра и обратилась в полицию. На следующий день с обманутой женщиной в банке встретился оперуполномоченный уголовного розыска и объяснил, что мошенники пытались выманить у нее деньги.

Второй случай произошел с 56-летней местной жительницей. Она хотела оформить потребительский кредит на 1,7 млн рублей. Сотрудница банка спросила о цели получения денег. Женщина ответила, что хочет купить дачу, но при этом слишком сильно нервничала. Операционисту банка это показалось подозрительным, и она вызвала полицию. В итоге выяснилось, что тольяттинке позвонили с московского номера, сказали, что на нее по генеральной доверенности пытаются оформить кредит, и убедили, что теперь ей самой нужно взять заем в ближайшем отделении банка и перевести средства на "безопасный" счет.

Гид потребителя

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