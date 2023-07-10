На Волге у Тольятти спасли двоих тонувших детей

В воскресенье, 9 июля, сотрудники Центра гражданской защиты Тольятти спасли детей на акватории пляжа 6 квартала на реке Волга. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор центра Андрей Дербенев.

Спасатели заметили тонущих детей 12 и 10 лет в 10 м от берега, где глубина реки 2 метра. Пострадавших быстро вытащили из воды.

Вскоре появилась мать мальчиков, которая не уследила за ними. С женщиной провели профилактическую беседу о безопасном поведении на воде. Свои данные женщина сообщить отказалась и быстро покинула место происшествия с детьми.

Спасатели настоятельно призывают быть предельно внимательными при отдыхе на воде. "По статистике большинство несчастных случаев происходит именно из-за нарушений элементарных правил безопасности. Родителям рекомендуется ни в коем случае не оставлять детей без присмотра", — рекомендовал Андрей Дербенев.