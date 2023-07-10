В Тольятти женщина утонула в озере около "АТП-3"

В понедельник, 10 июля, водолазы Центра гражданской защиты Тольятти извлекли из озера тело утонувшей 42-летней женщины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор Центра Андрей Дербенев.
Трагедия произошла 9 июля на озере неподалеку от "АТП-3". О смерти тольяттинки сообщили ее родственники. Однако очевидцы не смогли указать точное место, где она пропала. В итоге водолазы нашли тело погибшей только 10 июля.
Спасатели Центра гражданской защиты Тольятти призывают жителей города соблюдать правила безопасности и быть предельно внимательными во время отдыха на водоемах.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!