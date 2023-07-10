Тольяттинка дала деньги в долг незнакомцу на улице и лишилась их

В Тольятти полицейские задержали 31-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратилась 45-летняя женщина, которая дала деньги в долг незнакомцу на улице. По словам потерпевшей, с ней возле торгового павильона под надуманным предлогом познакомился мужчина и попросил одолжить ему 4,5 тыс. руб., якобы чтобы заплатить штраф за эвакуированный автомобиль. Случайный знакомый обещал позже перевести всю сумму. Однако через несколько дней деньги так и не пришли, а телефон должника был выключен.
Полицейским удалось разыскать мужчину. Он признался, что обманул потерпевшую и с самого начала не планировал возвращать деньги. Теперь в отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?