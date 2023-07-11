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Футбол Спорт

"Тольяттиазот" провел корпоративный футбольный праздник

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ организовал спортивный праздник "Футбольное лето" для сотрудников и членов их семей. Гостями мероприятия стали игроки прославленного тольяттинского футбольного клуба "Акрон". Корпоративное событие стало частью реализуемой социальной политики предприятия.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Проведение турниров и чемпионатов по различным видам спорта — традиционная для "Тольяттиазота" практика. Команды предприятия участвуют во внутренних соревнованиях, а также выдвигаются на городской и региональный уровень. Корпоративное мероприятие в формате семейного футбольного праздника на ТОАЗе прошло впервые. Инициатором выступила профсоюзная организация завода.

Программа была максимально насыщенной и интерактивной. Выступление профессиональных фристайлеров, мастер-классы и автограф-сессия от именитых игроков города, эстафеты и спортивные конкурсы — разнообразные локации увлекали участников всех возрастов. Финальным аккордом праздника стал товарищеский матч между детьми работников предприятия и приглашенными футболистами.

Масштабное корпоративное событие собрало более 80 специалистов ТОАЗа с семьями. По итогам мероприятия самое большое количество баллов набрала семья Верижниковых, которой достался главный приз — футбольный мяч с автографами игроков "Акрона".

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" является одним из крупнейших работодателей региона и социально ориентированным предприятием. ТОАЗ поддерживает и развивает инициативы сотрудников, в том числе в области спорта. Футбольный семейный праздник стал наглядной агитацией для продвижения здорового образа жизни: дети ориентируются на взрослых и приобщаются к спорту. Событие помогло укреплению общего корпоративного духа и семейных ценностей".

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