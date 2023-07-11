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Государство и Бизнес Экономическая политика

Социальные предприниматели Самарской области прошли бизнес-обучение и смогут претендовать на грант

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Образовательная программа прошла на площадке регионального центра "Мой бизнес", в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Вручение сертификатов состоялось в Доме предпринимателя 10 июля. Выпускники акселерационного курса теперь смогут претендовать на грант до 500 тысяч — прием заявок продлится до 2 августа.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В этом году участниками образовательной программы стали 67 социальных предпринимателей, состоящих в специальном реестре. Десять из них — индивидуальные предприниматели с инвалидностью, для которых участие в конкурсе грантов стало возможным с 2023 года.

"Конкурс грантов для социальных предпринимателей мы проводим ежегодно — эта мера поддержки является востребованной, и число участников, как и число социальных предпринимателей в регионе, динамично растет, — пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Конкурс грантов и предшествующий ему акселерационный курс решают сразу две задачи: обучения участников основам предпринимательской деятельности и финансовой поддержки для успешной реализации их бизнес-планов".

Всего в Самарской области работает 205 социальных предприятий. По этому показателю регион входит в первую десятку субъектов страны. Динамичный рост числа социальных предприятий стал результатом комплексной поддержки со стороны областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Для этой категории бизнеса действует специальный перечень инструментов: льготные микрозаймы, налоговые льготы, образовательные программы и в том числе грантовая поддержка.

Одной из участниц акселератора стала предпринимательница из с. Георгиевка Кинельского района Любовь Уточкина. В своей гостинице женщина трудоустраивает представителей социально уязвимых категорий.

"Учиться — это всегда полезно, и акселератор от центра "Мой бизнес" научил меня планировать, я сделала для себя много выводов, отметила некоторые ошибки, которые теперь буду исправлять, — рассказала Любовь Уточкина. — Я планирую расширить гостиницу и грант помог бы мне приобрести сушильно-стиральный комплекс. Надеюсь, что окажусь в числе победителей регионального конкурса. Это очень полезная программа и подмога социальным предприятиям", — подчеркнула она.

Еще одна выпускница курса, Екатерина Добрецова, руководитель адаптивного спортивного центра "Левушка", занимается развитием детей с нарушениями аутистического спектра и синдромом гиперактивности. "Я очень благодарна преподавателям курса за действительно ценные знания, за интересную и живую подачу информации. Грамотные специалисты центра "Мой бизнес" отвечали на любой мой вопрос в любое время. Программа дала серьезный толчок для развития моего дела. Теперь надеюсь получить грант на расширение центра и приобретение оборудования", — рассказала Екатерина Добрецова.

Проконсультироваться по действующим мерам поддержки, а также получения статуса социального предприятия можно в центрах "Мой бизнес" или на едином портале mybiz63.ru.

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