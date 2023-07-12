Региональный Гарантийный фонд запустил беззалоговый заем для предпринимателей

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов объявил о запуске новой финансовой программы Гарантийного фонда.
Теперь предприниматели смогут получать до 2 млн рублей по ставке 7,5% годовых. При этом чтобы получить его не требуется залоговое обеспечение, только поручительство физического или юридического лица.
"Вся наша команда во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым разрабатывает и запускает новые меры поддержки, учитывая мнения и пожелания бизнеса. Большое количество запросов предпринимателей касалось беззалоговых финансовых продуктов Гарантийного фонда, — акцентировал Дмитрий Богданов. — Новая программа позволит предпринимателям, имеющим положительную кредитную историю в ГФСО, получить до 2 млн рублей по льготной ставке и на комфортных условиях. Уверен, что благодаря такому инструменту поддержки будут реализованы многие бизнес-планы и запущены новые проекты наших предпринимателей", — сказал министр.
Напомним, что помимо новой программы в Гарантийном фонде действуют льготные микрозаймы для начинающих и более опытных предпринимателей. По этим программам можно получить до 5 млн рублей по льготным ставкам до 5,6% годовых. Для начинающих и социальных предпринимателей, а также для самозанятых действует минимальная ставка — 1%. Кроме того, региональный институт развития предоставляет бизнесу поручительства для получения банковских кредитов.
За первое полугодие 2023 года Гарантийный фонд выдал микрозаймы на общую сумму более 350 млн рублей, поручительства — на 546 млн рублей, что помогло предпринимателям привлечь на свое развитие 1,35 млрд рублей.
Меры поддержки бизнеса реализуются в регионе, благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров "Мой бизнес" или на едином портале господдержки mybiz63.ru.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей