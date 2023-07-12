Региональный Гарантийный фонд запустил беззалоговый заем для предпринимателей

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов объявил о запуске новой финансовой программы Гарантийного фонда.

Теперь предприниматели смогут получать до 2 млн рублей по ставке 7,5% годовых. При этом чтобы получить его не требуется залоговое обеспечение, только поручительство физического или юридического лица.

"Вся наша команда во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым разрабатывает и запускает новые меры поддержки, учитывая мнения и пожелания бизнеса. Большое количество запросов предпринимателей касалось беззалоговых финансовых продуктов Гарантийного фонда, — акцентировал Дмитрий Богданов. — Новая программа позволит предпринимателям, имеющим положительную кредитную историю в ГФСО, получить до 2 млн рублей по льготной ставке и на комфортных условиях. Уверен, что благодаря такому инструменту поддержки будут реализованы многие бизнес-планы и запущены новые проекты наших предпринимателей", — сказал министр.

Напомним, что помимо новой программы в Гарантийном фонде действуют льготные микрозаймы для начинающих и более опытных предпринимателей. По этим программам можно получить до 5 млн рублей по льготным ставкам до 5,6% годовых. Для начинающих и социальных предпринимателей, а также для самозанятых действует минимальная ставка — 1%. Кроме того, региональный институт развития предоставляет бизнесу поручительства для получения банковских кредитов.

За первое полугодие 2023 года Гарантийный фонд выдал микрозаймы на общую сумму более 350 млн рублей, поручительства — на 546 млн рублей, что помогло предпринимателям привлечь на свое развитие 1,35 млрд рублей.

Меры поддержки бизнеса реализуются в регионе, благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров "Мой бизнес" или на едином портале господдержки mybiz63.ru.